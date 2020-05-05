Ünlü isimlerden Anadolu masalları

Anadolu’nun binlerce yıllık birikimini, bilgeliğini yansıtan masallar, sanat dünyasının ve televizyon ekranlarının deneyimli isimlerinin anlatımıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Anadolu Masalları Youtube kanalında ve TRT EBA ekranlarında çocuklarla buluşmaya başladı. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Komisyonu işbirliğinde yürütülen Anadolu Masalları Projesi kapsamında, çocukların evde kaldığı dönemde kaliteli vakit geçirmeleri için yeni bir çalışma hayata geçirildi.

Kerem Alışık

EBA EKRANLARINDA

Televizyon ekranlarının deneyimli isimleri, evlerinde ve ofislerinde kamera karşısına geçerek çocuklar için masal anlattı. Ünlü isimlerin anlattığı masallar, bugünden itibaren EBA TV ekranlarında ve Anadolu Masalları Youtube Kanalı’nda çocuklarla buluşmaya başladı. Altan Erkekli, Aşkın Nur Yengi, Ayşe Şule Bilgiç, Burak Sergen, Cem Öğretir, Eda Özülkü, Emre Altuğ, Esra Erol, Işın Karaca, Kerem Alışık, Kıraç, Metin Özülkü, Müge Anlı, Nazlı Çelik, Seda Öğretir, Ceyda Düvenci, Tamer Karadağlı, Zahide Yetiş, Zara, Zuhal Topal, Ece Üner, Hülya Koçyiğit, Buket Aydın, Pınar Altuğ, Sertap Erener ve Halit Ergenç ata mirası masalları çocuklar için anlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, masalların çocukların ruhsal gelişimi temellerindeki yerinin asla doldurulamayacağına dikkati çekti.

Altan Erkekli

KATKILARI ÇOK KIYMETLİ

Anadolu masallarının çocuklara ulaşmasında, sanat camiasının ve televizyon ekranlarının tanınan isimlerinin sunduğu katkının büyük önem taşıdığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Anadolu Masalları Projesi ile çocuklarımızın hayal güçlerini ve ruh dünyalarını derinleştirmelerine ve geliştirmelerine destek oluyoruz. Bakanlık olarak çocuklarımızın hem eğitimleri hem de evde nitelikli zaman geçirmeleri için kaliteli içerikler oluşturmaya çalıştığımız bu dönemde sanatçılarımızın ve televizyon ekranlarının deneyimli isimlerinin bu değerli sosyal sorumluluk projesine sundukları katkıyı çok kıymetli buluyoruz” dedi.

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