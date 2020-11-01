Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Unutkanlığın ilacı sanat
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Unutkanlığın ilacı sanat

‘Gündelik yaşama dair’ temasıyla düzenlenen Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması’nda dereceye giren eserler sergileniyor. Sprey boya ile işaret dilini birleştiren sanatçı Hamza Kırbaş, “Teknoloji çağında yaşıyoruz ve imge, ses, ışık akınına uğruyoruz. Toplumsal olaylar üzerinden imgeler sayesinde hafızayı tekrar yenilemeye çalışıyorum” diyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Hamza Kırbaş
Hamza Kırbaş
  • Genç sanatçılara destek vermek, güncel sanatın gelişimini sağlamak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile Akbank Sanat ortaklığında düzenlenen Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı. Ayşe Erkmen, Dejan Kaludjerovic ve küratör T. Melih Görgün'den oluşan jüri Rana Kelleci, Hamza Kırbaş, Engin Konuklu ve Diren Demir'in eserlerini ödüle layık buldu. Gündelik yaşama dair temasıyla üretilen bin bir eser arasından 16 tanesi seçkide yer alıyor. Günlük hayattaki değişim ve etkilere sanat yoluyla cevap vermeyi hedefleyen eserler, 21 Kasım'a kadar Taksim Akbank Sanat'ta sergileniyor. İletişim modelini değiştirmeyi deneyen ve sergiden ödül kazanan Hamza Kırbaş, günlük hayatta yaşanan hafıza kaybı üzerine iki eser üretmiş. İşaret diliyle "İklim için harekete geç" yazısını sprey boyayla duvara aktaran Kırbaş, "Çalışmamda video sanatını "hatırlanmanın hatırlanması ve yeniden hatırlanması aygıtı" olarak gören Ulus Baker'in düşüncelerinden yola çıktım. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve imge, ses, ışık akınına uğruyoruz. Toplumsal olaylar üzerinden imgeler sayesinde hafızayı tekrar yenilemeye çalışıyorum" diyor.

ÜRETME GÜDÜSÜ YOL GÖSTERİYOR

Salgın döneminin sanatçıların üretkenliğine olumlu yansıdığına değinen küratör Melih Görgün, "Yaşamı devam ettirmek için tercihler, öncelikler, üretim için öngörüler olacaktır. Bunlar kısıtlamalara göre değişkenlik gösterecektir. Ancak her halükarda üretme güdüsü, size bir takım yollar gösterecektir. Eldekini değerlendirebilmeyi, zamanı verimli kullanmayı, sorunları sanatla aşmayı denemeyi öğretti bize pandemi. Ayrıca hızlı yaşanan şu günlerde, sanat sayesinde daha dingin bir yaşamın öngörüsü, çevremize karşı farkındalığın artması söz konusu" diyor. Her gün saatler geçirdiğimiz sosyal medyayı eleştirmek için tasarlanan çalışmasıyla da Rana Kelleci ödül kazandı. Sosyal medyada her gün 2 saat 46 dakika geçirdiğini fark eden sanatçı, telefon ekranında gördüklerini küçük kağıtlara çizdi ama tek farkla... Kontrollü davranışa bir cevap niteliğindeki çalışma, günlük hayatta görmeyi reddettiğimiz bazı şeyleri yok sayıyor.

UYKU TEKİNSİZLEŞİYOR

  • Yastık, uyku ve özel alanla ilgili pek çok çalışmaya imza atan Beril Or, sergide yer alan çalışmasında uykunun çok da tekin bir yer olmadığının altını çiziyor. Yastık ve uyku alanı yapımında çimento, demir, ışık gibi maddeler kullanarak uykunun travmatik olana kaçışını ele alıyor. Kafayı koyduğumuzda huzur bulmamız, rahatlamamız gereken yer, sanatçı sayesinde tekinsiz bir yere dönüşüyor. Beril Or, yüzleşme yaşanan bir mahrem anına odaklanıyor. Günlük hayattaki buluntu malzemelerin yeniden üretilmesiyle oluşturulan çalışmada ise sanatçı Kemal Kahveci, varolan durumun dışına çıkmaya davet ediyor. Çalışmada hayat boyu süslü, güzel, en iyisi olana alıştırılan insanın; karantina günleri, salgın durgunluğu nedeniyle bugüne gayet uygun olan, eldekiyle yetinme meselesini hatırlatıyor.

Bilgi ağı hayatı sardı

Gündelik hayatımızı saran bilgi ağı üzerine bir çalışma yaptığını belirten Kübra Gürleşen, mikroorganizmalara ait video-imajlar sayesinde akışın, özellikle salgın döneminde en küçük zerremize kadar müdahale edebilen bir yapıya geldiğini anlatıyor. Çalışmada gazete kâğıtları kullanan sanatçı, medya eleştirisi yaptığını da sözlerine ekliyor.

Alman bir edebiyatçının yazdığı biçimsel şiirleri farklı formda sunan Davut Yücel’in çalışması, serginin dikkat çeken işleri arasında. Kitaba müdahalede bulunan Yücel, farklı bir biçimsellik içerisinde, Halkla İletişim Sözleşmesi’nden aldığı metinleri yazı bandı şeklinde kitaba ekliyor. Sanatçı böylece 2000’li yıllarda yayınlanan bir kitabı, yeni olarak yayına sokmuş oluyor. Cam içinde kapalı şekilde sergilenen kitabın sayfalarını, yanında bulunan tablet sayesinde çevirebiliyorsunuz.
Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmirde

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Yıkılan evlerin yenisi yapılıp, kira yardımında bulunulacak.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
33 saat sonramucize kurtuluş

33 saat sonra
mucize kurtuluş

Bir kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Umut nöbeti

Umut nöbeti

Enkazdan gelecek sevindirici bir haber bekleniyor.
Can kaybı<br>39'a yükseldi

Can kaybı
39'a yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor.
Abi, babama<br>Eda iyi der misin?

Abi, babama
Eda iyi der misin?

​Enkaz altındaki minik Eda sakinliğiyle şaşırttı.
Bomba gibi patladı

Bomba gibi patladı

İstanbul Ataşehir'de polisi alarma geçiren olay.
Çok korkuyorum<br>elimi tutar mısın?

Çok korkuyorum
elimi tutar mısın?

​Enkaz altından yürek burkan sözler..
İkisi tutuklandı

İkisi tutuklandı

Deprem sonrası provokatif paylaşım yapmışlardı.

Daha büyük<br>deprem yaklaşıyor

Daha büyük
deprem yaklaşıyor

​İzmir depreminin ardından korkutan açıklama.
Camiye<br>kundaklama girişimi

Camiye
kundaklama girişimi

​Fransa'daki olayda yangın büyümeden söndü.
184'ü arayın!

184'ü arayın!

Yaralanan yakınlarını merak edenlere çağrı.
Türkiye'nin<br>son 24 saati

Türkiye'nin
son 24 saati

Bakan Koca ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.
Enkaz altında<br>kız çocuğu görüldü

Enkaz altında
kız çocuğu görüldü

​Ekipler o noktada arama kurtarma çalışması başlattı.
Depremin<br>korkutucu sesi

Depremin
korkutucu sesi

Depremin yer altındaki sesi paylaşıldı.
Bir mucize daha

Bir mucize daha

​26 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.