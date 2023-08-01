Üretken kaleme veda

Türk sinemasının en üretken kalemlerinden usta senarist Safa Önal, 92 yaşında vefat etti. Önal için bugün saat 11.00’de Atlas 1948 Sineması’nda bir tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakiben Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek. Filme çekilmiş 395 senaryosuyla 2005’te Guinness Rekorlar Kitabı’na giren usta senarist, “Vesikalı Yarim”, “Ağaçlar Ayakta Ölür”, “Ah Güzel İstanbul”, “Ah Müjgan Ah”, “Dila Hanım”, “Tatar Ramazan”, “Tatlı Nigar”, “Doktor Civanım” gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme aldı. Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal, 2018 yılında “Sinema” dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Nevşehir’de 17 Aralık 1931’de dünyaya gelen Safa Önal, Nişantaşı Ortaokul’undaki eğitimini karikatürist Ferruh Doğan, Semih Balcıoğlu ve gazeteci Hasan Pulur gibi isimlerle birlikte tamamladı. Yazarlığa 1945’te kısa öyküler yazarak başlayan ve o yıllar çeşitli dergilerde çalışan Önal, daha sonra senaryo yazmaya başladı ve sinema dünyasına adım attı. Bir röportajında 20 yaşında hikaye yazarlığı yaparken bir rakibinin olmadığını dile getiren Önal, üretkenliğini şu ifadelerle anlatmıştı: "Askere gittim, arkamdan 7-8 ay öykülerim yayınlanmaya devam etti. Yazılarımı yedeklemiştim. Çok hikaye yazmaktaydım. Bu nasıl bir emek, nasıl bir heves, nasıl bir koşturma, nasıl bir mutluluk, karşılık olarak hiçbir şey beklemeden?”