Hayat Üsküdardan Demokrasi ve Özgürlükler Adasına Sefer
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Üsküdar’dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na Sefer

Üsküdar Belediyesi

, toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir açık hava müzesi haline getirilen Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na düzenlediği gezi ile Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun hatıralarını İstanbullular ile tanıştırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Üsküdar’dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na Sefer ​
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Üsküdar Belediyesi, toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir açık hava müzesi haline getirilen Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na düzenlediği gezi ile Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun hatıralarını İstanbullular ile tanıştırdı.

Yüzlerce İstanbullu Valide Sultan Gemisi ile Üsküdar’dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası›na yolculuğa çıktı. Ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde ilki gerçekleştirilen Yassıada Demokrasi Yolculuğu’nda adayı ziyarete gelen vatandaşlar rehberler eşliğinde müzeleri, açık hava eserlerini ve kütüphaneyi gezerek tarihi yaşanılanları derinden hissetti.

Üsküdar Belediyesi, “Yassıada Demokrasi Yolculuğu” projesi kapsamında her Perşembe günü saat 12.00’de Valide Sultan Gemisi ile tüm İstanbulluları Üsküdar’dan Yassıada’ya tarihi yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

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