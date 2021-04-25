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Usta oyuncu Ertuğ Koruyan vefat etti | Ertuğ Koruyan kimdir? Neden öldü?

Usta oyuncu Ertuğ Koruyan vefat etti

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan, 75 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Haber Merkezi DHA
Usta oyuncu Ertuğ Koruyan vefat etti | Ertuğ Koruyan kimdir? Neden öldü?
Usta oyuncu Ertuğ Koruyan vefat etti.

Bodrum'da yer alan Kızılağaç Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan, bugün saat 04.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi.

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Koruyan yolda yaşamını yitirdi.

Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından Koruyan'ın ölümünü "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağ olsun" diye, duyurdu.

Birçok dizi ve filmde rol almıştı

'Perili Ev', 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Cümbüşiye', 'Mesela Dedik', 'Perihan Abla', 'Güler misin Ağlar Mısın' isimli televizyon dizilerinin yanı sıra 'Vay Başıma Gelenler', 'Köşe Kapmaca', 'Doktor' ve 'Köyden İndim Şehre' isimli sinema filmlerinde rol alan Koruyan'ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Türk sinemasının hafızalarda yer etmiş Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal gibi pek çok ismi ile kamera karşısına geçmiş olan Koruyan, Bodrum'daki sanat çalışmalarına verdiği destekle de biliniyordu.

Koruyan'ın cenazesi bugün öğlen Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda yakınlarının katılımıyla kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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