Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Usta oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
AKTÜEL

​Usta oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti

Bizim Sokak, İkinci Bahar, Ruhsar, Arka Sokaklar gibi dizi ve filmlerde rol alan usta oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mete Yavaşoğlu (solda), bugüne kadar birçok dizi ve filmde rol aldı.
Mete Yavaşoğlu (solda), bugüne kadar birçok dizi ve filmde rol aldı.

Sinema ve dizi oyuncusu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti.

Oyuncular Sendikası Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" denildi.

Yavaşoğlu; Bizim Sokak, İkinci Bahar, Ruhsar, Arka Sokaklar ve daha birçok dizi ve filmde rol almıştı.

Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt
HAYAT
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt

Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den tokat gibi cevap: Boşuna zahmet edip yazma
HAYAT
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den tokat gibi cevap: Boşuna zahmet edip yazma

Müdürlüğü bıraktı hayvancılığa başladı: Çok kar ettiğini söyleyen besici gençlere tavsiyede bulundu
FOTOĞRAF 8
Title
Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Mehmet Yaşar Telatar (52), 12 yıl özel bir çay fabrikasında müdür olarak çalıştı. Emekliliğe ayrılan Telatar, hayalini kurduğu besiciliğe başladı.
Title
Küçük ve büyükbaş alarak besicilik yapmaya başlayan Telatar, yazları yaylada kışları ise ilçede kalıyor. Çiftlik kuran ve bine yakın küçükbaş, 50'ye yakın da büyükbaşın bakımını yapan Telatar, satışlarından gelir elde ediyor.
Title
12 yıl özel bir fabrikada müdürlük yaptığını anlatan Telatar, Yoruldum, bunaldım emekliliğimin dolduğu gün ayrıldım. Şimdi de o fabrikanın yanında hayvancılık yapıyorum. Severek yapıyorum, herkese de tavsiye ediyorum. Bu işle uğraşan hasta olmaz, strese girmez, sağlıklı bir hayat sürer.
Title
Önceden 'müdürlüğü bıraktı hayvancılığa başladı' gibi haberler duyduğumda açıkçası yadırgardım, tuhafıma giderdi. Şimdi ben de idareciliği bıraktım bu işe başladım. Aslında benim akrabalarım da tavuk bakan bile yok. Benim hayvancılık yapacağımı duyan yakınlarımda şaşırdı ama ben kararımdan dönmedim çok mutluyum dedi.
Title
Kendine rahat ve beyin dinlendirici bir iş seçtiğini söyleyen Telatar, Başladıktan sonra gençleştim ve sağlığıma kavuştum. Sevdiğiniz işi yapın, sevmediğiniz iş sizi strese sokar, yorar. Özellikle gençlere sesleniyorum bu işi yapsınlar, gayet karlı bir iş diye konuştu.
Title
Title
Title
Müdürlüğü bıraktı hayvancılığa başladı: Çok kar ettiğini söyleyen besici gençlere tavsiyede bulundu
Rize'de özel bir işletmede müdür olarak görev yapan Mehmet Yaşar Telatar, emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı. Çiftlik kuran ve 1000'e yakın küçükbaş, 50'ye yakın da büyükbaş alan Telatar, "Özellikle gençlere sesleniyorum bu işi yapsınlar, gayet karlı bir iş" dedi.


Abone Ol Google News
ABD hackle çalkalanıyor

ABD 'hack'le çalkalanıyor

​İki bakanlığa ait bilgilerin çalındığı iddiası ortalığı karıştırdı.
Vaka sayısı yediye düştü

Vaka sayısı yediye düştü

​Tedbirlere uyulan ilçede yüzleri güldüren sonuç.
Yunan muhalefetinden Miçotakis’e sert tepki: AB Zirvesi’nde bizi diplomatik yenilgiye uğrattı

Erdoğan sinyali verdi: Bugün açıklanacak..

​Polisleri tehdit eden maskesiz kadına yanıt gecikmedi.

Araçlar<br>su altında kaldı

Araçlar
su altında kaldı

İzmir'de sağanak yağış sonrası deniz taştı.
Hemen olmayacağız!

Hemen olmayacağız!

​Trump'tan dikkat çeken aşı açıklaması.
Ermenistan<br>köşeye sıkıştı

Ermenistan
köşeye sıkıştı

11 saldırı uydu görüntüleri ile belgelendi.
Rehin alıp<br>evi ateşe verdi

Rehin alıp
evi ateşe verdi

​Adana Seyhan'da korku dolu anlar..
56 saatlik<br>kısıtlama sona erdi

56 saatlik
kısıtlama sona erdi

​Yollar ve caddelerde hareketlilik başladı.
İsrail'e kaçırılmıştı

İsrail'e kaçırılmıştı

​Kybele 60 yıl sonra Türkiye'de.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.