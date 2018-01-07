Usta oyuncu Münir Özkul'a veda

Tiyatro ve sinema sanatçısı Münir Özkul 93 yaşında hayatını kaybetti... 53 yıllık sanat hayatında onlarca filmde, tiyatro oyununda rol alan Özkul, sahneye taşıdığı karakterler ve usta oyunculuğuyla kendinden sonra gelen nesle hep örnek oldu.
1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özkul, küçük yaşlardan beri tiyatroya çok ilgi duydu. Parlak bir öğrenim hayatı geçirmeyen Özkul, lise yıllarından itibaren sanata yöneldi. Paşa olmasını isteyen anne ve babasının itirazlarına rağmen tiyatrodan vazgeçmeyen Özkul, Ses Tiyatrosu'ndaki ilk oyununda başarılı bir performans sergiledi ve tiyatronun unutulmazları arasına ismini yazdırdı.
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Usta oyuncu için Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor.