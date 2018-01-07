Usta oyuncu Münir Özkul'a veda

Tiyatro ve sinema sanatçısı Münir Özkul 93 yaşında hayatını kaybetti... 53 yıllık sanat hayatında onlarca filmde, tiyatro oyununda rol alan Özkul, sahneye taşıdığı karakterler ve usta oyunculuğuyla kendinden sonra gelen nesle hep örnek oldu.

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özkul, küçük yaşlardan beri tiyatroya çok ilgi duydu. Parlak bir öğrenim hayatı geçirmeyen Özkul, lise yıllarından itibaren sanata yöneldi. Paşa olmasını isteyen anne ve babasının itirazlarına rağmen tiyatrodan vazgeçmeyen Özkul, Ses Tiyatrosu'ndaki ilk oyununda başarılı bir performans sergiledi ve tiyatronun unutulmazları arasına ismini yazdırdı.

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Usta oyuncu için Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor.

HAYAT Münir Özkul’un bilinmeyen röportajı: İnkara düşmeden önce tuvaletlerde abdest alırdım

HAYAT Hem babamız hem ustamız

OYNAT 01:00 Münir Özkul'un hakikat yolculuğu 93 yaşında vefat eden Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Münir Özkul, 1986 yılının Haziran ayında Zafer Dergisi'nde yayınlanan röportajında kendi deyimiyle inkar ve karanlıktan nasıl çıktığını ve Allah inancına nasıl eriştiğini anlatmıştı.







OYNAT 02:52 Münir Özkul'un unutulmaz 'Yaşar Usta' tiradı Türk sinemasının son 50 yılında derin iz bırakan usta sanatçı Münir Özkul 90 yaşına girdi. Onlarca filmde rol alan babacan oyuncu, iyiliksever karakterler çizdiği rolleriyle Türk seyircisinin gönlünde ayrı bir yer edindi. Sinemamızda birçok tirata imza atan Özkul'un unutulmaz tiratlarından biri, Yaşar Usta...









