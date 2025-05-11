Uzmanı uyardı: Yanlış estetik müdahalelerin 5 tehlikeli sonucu

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aptoula, estetik işlemlerin yaygınlaşmasıyla bilinçsizce ve uygun olmayan ortamlarda yapılan uygulamaların birçok tehlikeye davetiye çıkarttığına dikkati çekti. Estetik uygulamalarında sağlıklı ve bilinçli yaklaşımın, cilt sağlığını korumak açısından önemine değinen Aptoula, estetik işlemlerinin mutlaka steril ortamda ve uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini aktardı. Aptoula, özellikle genç yaşta yapılan müdahalelere karşı ebeveynlere ve gençlere dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.





Estetik işlemlerin yalnızca görüntü değişimi amacıyla değil, cilt sağlığını korumak ve eksiklikleri tamamlamak için yapılması gerektiğini belirten Aptoula, şu ifadeleri kullandı:





"Estetik işlemler sadece hacim verici, şekil değiştirici işlemler olmayıp aslında cildi besleyen, kollajeni artıran, cildin daha sağlıklı ve genç görünümünü sağlayan birçok işlemi kapsamakta. Hastalarımızda bu işlemlerle çok iyi sonuçlar elde etmekteyiz. Ancak uygulamaların yapıldığı ortam ve işlemi gerçekleştiren kişinin uzmanlığı büyük önem taşıyor. Merdiven altı uygulamalar ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor."





'İşlemlerin mutlaka hastane gibi steril ortamlarda uzmanı tarafından yapılmalı'

Aptoula, botoks ve dolgu işlemlerinin kontrolsüz ortamlarda yapılmasının risklerine değinerek, yanlış uygulamalar sonucunda görme bozuklukları, yüzde asimetri, dolgularda kayma ve enfeksiyonlar gibi ciddi komplikasyonların görülebildiğini belirtti.





En tehlikeli durumlardan birinin ise dolgu maddesinin damar içine enjekte edilmesi ve dokunun ölmesi olduğuna vurgu yapan Aptoula, "Bu gibi durumlarda doku kaybı yaşanabiliyor ve bazen müdahaleyle bile tam olarak düzeltilemeyebiliyor." ifadesini kullandı.





Aptoula, genç yaşta estetik işlemlere başvurmanın olumsuz sonuçlarına dikkati çekerek, "14-15 yaşındaki çocuklarda dudak dolgusu ya da yüz dolgusu gibi işlemler yaptırıldığını üzülerek görüyoruz. 18 yaş altındaki bireylerde bu tür estetik müdahaleleri kesinlikle önermiyoruz." uyarısında bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan estetik uygulama sonuçlarının yanıltıcı olabileceğini belirten Aptoula, şunları kaydetti:



