Vagon Sahne yola çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde gerçekleştirilen “Vagon Sahne Projesi” kapsamında raylar üzerindeki tiyatro, Anadolu yollarına çıktı. Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği projede, çocuklar için “Masal Treni”, yetişkinler için ise “Misafir” adlı oyunlar sahnelenecek. Tanıtım programının ardından istasyondan uğurlanan Vagon Sahne, 18 Mayıs’a kadar, Ankara, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyon, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars Akyaka, Kars ve Sivas’ı ziyaret ederek 22 temsille seyirciyle buluşacak.