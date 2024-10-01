Vakıflar 100. yaşını şölenle kutlayacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 100. kuruluş yılı kapsamında "Vakıf Geleneği ve Ankara Vakıfları" başlıklı bilgi şöleni düzenleyecek. 3-4 Ekim’de Ankara’da yapılacak etkinlikte vakıf kültürünün tarihi ve sosyal boyutları ele alınacak. Vakıfların başkentteki köklü geçmişini ve bugünkü işlevlerini gündeme getirecek etkinlik, Yazarlar Birliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBU) katkılarıyla yapılacak. 3 Ekim 10.00'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Kızılay’daki konferans salonunda başlayacak program 4 Ekim 10.00'da ASBU’nun Ulus’taki Sezai Karakoç Salonu'nda devam edecek.