Hayat Vali Yerlikaya Doğan Cüceloğlu hocamızın ismi Küçükçekmecedeki fen lisesinde yaşayacak
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Vali Yerlikaya: Doğan Cüceloğlu hocamızın ismi Küçükçekmece’deki fen lisesinde yaşayacak

Vali Yerlikaya: Doğan Cüceloğlu hocamızın ismi Küçükçekmece’deki fen lisesinde yaşayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatını kaybeden ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun isminin Küçükçekmece Fen Lisesi’ne verildiğini duyurdu. Cüceloğlu’nun ismi öğrencilere ilham kaynağı olacak.

Haber Merkezi İHA
Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

16 Şubat’ta hayatını kaybeden ve dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanan Cüceloğlu’nun ismi Küçükçekmece’deki Fen Lisesi’ne verildi. İletişim psikoloji ve kişisel gelişim alanında çalışmalar yapan Cüceloğlu’nun ismi 32 derslikli, yurt binası 200 öğrenci kapasiteli, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi’nde öğrencilere ilham kaynağı olacak.

ZİYA SELÇUK'UN DESTEĞİYLE

Haberi Twitter hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

  • "Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un tensipleri ile İstanbul Küçükçekmece’deki Fen Lisesi’nde yaşayacak"

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yapımı tarafından gerçekleştirilen ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılan Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi, özel program uygulayan proje okulları arasında yer alıyor.

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Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu vefat etti
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu. 83 yaşındaki Cüceloğlu, eşi tarafından Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine savcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Cüceloğlu, GZT'ye verdiği röportajda, 'Bir şey yapmıştım, babam 'Ne yapıyorsun?' diye bağırdı. Ben kalakaldım. Ve enteresan bir şekilde çocuk aklımla şuna karar vermişim; annen yok, kimsen yok. Böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimsen yok... O zaman kimsen yoksa senin hiçbir şey istemeye hakkın yok. Sadece başkalarını memnun etmeye çalışırsın' sözleri izleyenleri duygulandırmıştı.


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