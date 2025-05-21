Van'da kayalık alanda mahsur kalan kişi için ekipler seferber oldu

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gevaş ilçesinde Daldere Mahallesi'nde dağlık alanda gezinti yapan kişi, dengesini kaybederek düştüğü kayalıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayağı kayaların arasına sıkışan ve yaralanan kişi, ekipler tarafından çıkarılarak güvenli alana taşındı.