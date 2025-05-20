ABD'de Bakan Rubio ile Senatör Van Hollen Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasını tartıştı

"Rümeysa Öztürk'ün suçu sadece, Tufts Üniversitesi'nin gazetesinde Gazze'deki savaşa tepki olarak bir köşe yazısına ortak yazarlık yapmasıydı. Kendi bakanlığınız terörizmle hiçbir bağlantı bulamadı. O, antisemitik bir açıklama yapmadı ancak yine de vizesini iptal ettiniz ve onu Louisiana'da gözaltına gönderdiniz."