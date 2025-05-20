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ABD'den 'Suriye'de iç savaş' çıkışı: Yardım etmeliyiz yoksa geçiş hükümeti çökebilir

ABD'den 'Suriye'de iç savaş' çıkışı: Yardım etmeliyiz yoksa geçiş hükümeti çökebilir

20:4120/05/2025, Tuesday
G: 20/05/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre'de düzenlenen toplantıda, Suriye'ye ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasına değinen Rubio, "Geçiş yönetimi, aylar değil birkaç hafta içinde çökme noktasına gelebilir. Suriye’de destansı boyutlarda tam ölçekli bir iç savaş patlak verebilir" ifadelerini kullandı. Şara hükümetine destek açıklayan Rubio, "Suriye riskli, yardım etmeliyiz. İç savaş çıkarsa tüm bölge istikrarsızlaşır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını bildirmişti.

Bugün Avrupa Birliği de Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların askıya alındığını bildirdi.

Tam o dakikalarda ABD Kongresi'nde düzenlenen toplantıda Suriye'ye ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'iç savaş' çıkışı yaptı.

"Suriye hükümeti çökebilir"

"Suriye’deki geçiş yönetimi, aylar değil birkaç hafta içinde çökme noktasına gelebilir"
diyen Rubio,
"Suriye’de destansı boyutlarda tam ölçekli bir iç savaş patlak verebilir. Kötü haber şu ki, geçiş yönetimindeki isimler FBI’ın güvenlik soruşturmasından geçemediler."
diye konuştu.

"Suriye riskli, yardım etmeliyiz"

Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığına göre;
"Geçmişleri sorunlu bunu anlıyoruz."
vurgusu yapan Rubio,
"Ama diğer yandan, onlarla temas kurarsak işe yarayabilir de yaramayabilir de. Fakat temas kurmazsak, işe yaramayacağı kesin olurdu.
Suriye riskli, yardım etmeliyiz"
ifadelerini kullandı.

Rubio, ABD Kongresi'nde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi duruşmasında Dışişleri Bakanlığının bütçe talebi hakkında ifade verdi.

"İç savaş çıkarsa tüm bölge istikrarsızlaşır"

Rubio,
"Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz çünkü alternatif tam ölçekli bir iç savaş ve kaos ve bu da elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır."
dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümetinin başarısız olması durumunda tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riski taşıdığını vurgulayan Rubio, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki ABD'li personel de Suriye ile koordinasyon halinde"

Rubio, Türkiye'deki büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin, özellikle kolluk kuvvetleri için ihtiyaç duydukları yardım konusunda Suriye'nin ihtiyaçları için yerel ortaklarla koordinasyon sağlayabileceğine değindi.

"DEAŞ, Şara'dan nefret ediyor, bir süre daha askerimiz orada"

Rubio, DEAŞ ile ilgili endişelerin dile getirildiği Senato oturumunda, bu terör örgütünün mevcut Suriye yönetiminden "nefret ettiğini" çünkü Şara hükümetinin DEAŞ için "ciddi bir risk" oluşturduğunu söyledi.

Suriye'de hükümetin görevini yapamadığı her günün, "DEAŞ'ın kendini yeniden oluşturma kabiliyetine ulaştığı bir gün" olacağını söyleyen Rubio, ABD'nin bu tehlikeyi önlemek için bir süre daha Suriye'de asker bulunduracağını belirtti.


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