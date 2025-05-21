Varaka iklim değişiklik risklerine hazırlık yapıyor

Fabrikanın üretim, arıtma ve enerji altyapılarına yönelik yapılan saha ziyaretinde; kırılganlık, önlem durumu ve sürdürülebilirlik performansı detaylı olarak incelenmiş, ardından ilgili birimlerle kapsamlı bir iç çalıştay düzenlenmişti.





Bu sürecin devamı niteliğindeki 21 Mayıs 2025 tarihli sektörel çalıştayda, orman, kağıt ürünleri, mobilya ve basım sanayilerinin iklim değişikliğine karşı karşıya olduğu fiziksel ve geçiş riskleri sektör temsilcileriyle birlikte ele alındı. Varaka Kağıt, bu oturumlarda hem fabrika özelinde tespit edilen riskleri hem de bu risklere karşı hayata geçirdiği öncü uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Programa ArGe Mühendisleri Hüda TEZ, Burak Güngörmüş, Kıdemli Çevre Mühendisi Tevfik Tezcan ve Kıdemli Enerji Santrali Mühendisi Muzaffer Can AYDIN katılım sağladı.





Çalıştayın ikinci bölümünde ise kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcileriyle birlikte, sektörün karşı karşıya olduğu riskler için çözüm önerileri, öncelikli uyum önlemleri ve politika ihtiyaçları tartışıldı. Varaka temsilcileri, sahada edindiği deneyimlerle bu tartışmalara aktif katkı sundu.

Bu kapsamlı çalışma, Varaka Kağıt’ın iklim değişikliği ile mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koyarken; sanayi sektöründe yeşil dönüşüme yönelik kolektif bilgi üretimine de katkı sağlamıştır. Proje sonunda hazırlanacak rapor ve sektörel uyum stratejileriyle, firmaların iklim değişikliğine karşı dirençli hale gelmesine yönelik yol haritası oluşturulacaktır.





Varaka Kağıt, her yıl 400 bin tondan fazla atık kağıdı geri dönüştürerek hem ekonomiye kazandırıyor hem de çevreyi koruyor; sürdürülebilir üretim anlayışıyla ClimaTech 4 Industry gibi projelerde aktif rol alarak iklim değişikliğiyle mücadelede öncü adımlar atıyor.



