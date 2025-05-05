Varaka Kağıt’tan 350 milyon TL tutarında yeni sukuk ihracı
10:395/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Varaka Kağıt, çevre dostu üretim vizyonu doğrultusunda 30 Nisan 2025’te 3 ay vadeli 350 milyon TL’lik sukuk ihracını Emlak Katılım aracılığıyla başarıyla gerçekleştirdi.
Varaka Kağıt Sanayi A.Ş., sürdürülebilir üretim vizyonu doğrultusunda yeni bir finansman adımı attı. Şirket, 30 Nisan 2025’te Emlak Katılım ve bağlı ortaklığı Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 3 ay vadeli, 350 milyon TL tutarında kira sertifikası (sukuk) ihracını başarıyla gerçekleştirdi.
Türkiye’nin öncü çevre dostu sanayi kuruluşlarından biri olan Varaka Kağıt Sanayi A.Ş. (Varaka Kağıt), sürdürülebilir üretim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, 30 Nisan 2025 tarihinde 3 ay vadeli,
350 milyon TL
tutarındaki kira sertifikası (sukuk) ihracını Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (Emlak Katılım) ve %100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) aracılığıyla başarıyla tamamladı.
Tamamı %100 atık kâğıt kullanımına dayalı üretim modeliyle geri dönüşüm alanında Türkiye’nin en büyük kapasitelerinden birine sahip olan Varaka Kağıt, faizsiz finansman araçları yoluyla reel sektörde çevresel ve ekonomik katkıyı eş zamanlı olarak hedeflemektedir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen sukuk ihracı ile şirketin hem sürdürülebilir hammadde tedarikini güvence altına alması hem de geri dönüşüm sürecinin altyapısını daha da güçlendirmesi planlanmaktadır. Elde edilen fonlar, sürdürülebilir üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak; elde edilecek gelir ise sukuk yatırımcılarına getiri olarak yansıtılacaktır.
Gerçekleştirilen bu ikinci sukuk ihracıyla birlikte Varaka Kağıt, Türkiye sermaye piyasalarındaki varlığını daha da güçlendirirken, katılım finans piyasasında yatırımcıların çevresel etkiye duyarlı projelere yönelme eğilimine de başarılı bir şekilde karşılık vermektedir.
Bu son ihraç, piyasadaki benzer borçlanma işlemleriyle karşılaştırıldığında daha avantajlı bir maliyetle gerçekleştirilmiş ve yatırımcılardan yoğun talep görmüştür. Albayrak Grubu’na bağlı Varaka Kağıt, gösterilen bu ilgiden dolayı tüm yatırımcılara teşekkür ederken; çevreye duyarlı üretim anlayışı, güçlü bilançosu ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yatırımcı güvenini pekiştirmeye kararlılıkla devam etmektedir.
Albayrak Grubu şirketlerinden geçtiğimiz günlerde bir sukuk ihracı daha yapan
Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir
:
"Albayrak Grubu olarak reel sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren iştiraklerimizle ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Grubumuzun finansal gücü, güçlü kurumsal yapısı ve uzun vadeli bakış açısı, iştiraklerimizin sermaye piyasalarındaki başarılı adımlarını destekleyen en önemli unsurlardır.
Varaka Kağıt’ın son dönemde gerçekleştirdiği sukuk ihraçları da bu vizyonun önemli bir yansımasıdır. Katılım finans ilkeleri doğrultusunda yürütülen bu başarılı işlemler, hem sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırmakta hem de grubumuzun sürdürülebilir ve çevre dostu üretim yaklaşımını yatırımcılara daha güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. Önümüzdeki dönemde de tüm iştiraklerimizle birlikte sermaye piyasalarında derinleşmeyi, yatırımcılara etik ve sürdürülebilir değer sunmayı ve ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."
“Elde ettiğimiz fonları çevresel katkının artırılması yönünde kullanacağız.”
Varaka Kağıt Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Toprak
ise
"Varaka Kağıt olarak tamamı atık kağıda dayalı çevre dostu üretim modelimizle sektörde öncü bir konuma sahibiz. Sukuk ihraçlarımız aracılığıyla çevreye duyarlı üretim vizyonumuzu sermaye piyasalarıyla buluşturuyor ve sürdürülebilir finansman çözümleriyle büyümemize sağlam bir zemin hazırlıyoruz. Son olarak 350 milyon TL tutarında gerçekleştirdiğimiz sukuk ihracımıza gelen yoğun talep, hem şirketimize hem de sektörümüzdeki dönüşüm gücümüze duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Elde ettiğimiz fonları, sürdürülebilir hammadde tedarikinin güvence altına alınması, üretim altyapımızın güçlendirilmesi ve çevresel katkının artırılması yönünde kullanacağız. Önümüzdeki süreçte de çevre ve insan odaklı üretim yaklaşımımızla yatırımcılarımıza uzun vadeli ve istikrarlı getiri sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
şeklinde konuştu.
Emlak Katılım: Faizsiz Finansmanda Güçlü Liderlik ve Etkin Aracılık
Varaka Kağıt’ın gerçekleştirmiş olduğu bu sukuk ihracında, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın derin piyasa tecrübesi ve teknik bilgi birikimi sürece büyük değer katmıştır. Faizsiz finansman piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirdiği çok sayıda sukuk ihracıyla sektör liderliğini sürdüren Emlak Katılım, bu işlemin başarılı bir şekilde tamamlanmasında hem zamanlama hem de yapılandırma açısından etkin bir rol üstlenmiştir.
Emlak Katılım, katılım bankacılığı ilkelerine bağlı kalarak sürdürülebilir ve reel ekonomiye katkı sağlayan projelere finansman sağlamayı misyon edinmiştir. Varaka Kağıt gibi çevre odaklı üretim yapan firmaların sermaye piyasalarına entegre olmasında aktif rol oynayan Banka, bu alandaki aracılık faaliyetleriyle hem yatırımcıların ilgisini artırmakta hem de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmaktadır.
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