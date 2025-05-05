Varaka Kağıt’tan 350 milyon TL tutarında yeni sukuk ihracı

"Varaka Kağıt olarak tamamı atık kağıda dayalı çevre dostu üretim modelimizle sektörde öncü bir konuma sahibiz. Sukuk ihraçlarımız aracılığıyla çevreye duyarlı üretim vizyonumuzu sermaye piyasalarıyla buluşturuyor ve sürdürülebilir finansman çözümleriyle büyümemize sağlam bir zemin hazırlıyoruz. Son olarak 350 milyon TL tutarında gerçekleştirdiğimiz sukuk ihracımıza gelen yoğun talep, hem şirketimize hem de sektörümüzdeki dönüşüm gücümüze duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Elde ettiğimiz fonları, sürdürülebilir hammadde tedarikinin güvence altına alınması, üretim altyapımızın güçlendirilmesi ve çevresel katkının artırılması yönünde kullanacağız. Önümüzdeki süreçte de çevre ve insan odaklı üretim yaklaşımımızla yatırımcılarımıza uzun vadeli ve istikrarlı getiri sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."