Vatanını sevmeyi öğreten bir adamın oğluyum

"Bize vatanı, milleti sevmeyi öğreten bir adamın oğluyum ben" diyen Karmil, darbe girişimi sırasında Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunduğunu, İstanbul'da olsa babasını yalnız bırakmayacağını söylüyor. " Karmil, "Babamla köprüye çıkar, en önde ben de giderdim. Çünkü bizim her şeyimiz vatanımız, bayrağımız. Kimseye vatanımızı bırakmayız, gerekirse canımızla öderiz" ifadesini kullanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından görev yaptığı arama kurtarma birimiyle afet bölgesine giden Karmil, enkazda çalışmış. Karmil'in de içinde yer aldığı ekip, enkazdan 6 kişiyi kurtarırken, 17 kişinin ise cesedini çıkarmış. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışması yaparken dinlenmek için gittiği Yunus Emre İlkokulunda babasının duvara asılmış fotoğrafıyla karşılaşan Karmil, "Onun fotoğrafını orada gördüğüm zaman yaşadığım duyguyu anlatamam. Dönüp bir daha dedim ki 'Yine her zaman benimlesin.' Onu orada görmek benim için çok büyük bir gururdu. Eminim ki o da beni orada gördüğü için gururlanmıştır" diyor.