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Hayat

Vatanını sevmeyi öğreten bir adamın oğluyum

1. Ordu Komutanlığı'nda sivil işçi olarak görev yapan 50 yaşındaki Köksal Karmil, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında yaralıları taşırken şehit düşmüştü.

04:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
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O gece birçok yaralıyı kurtaran şehit Köksal Karmil'in oğlu 24 yaşındaki Ahmet Karmil de babası gibi insanların hayatını kurtarma yolunu seçti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arama Kurtarma Birimi'nde 3 yıldır görev ya Ahmet Karmil, afet durumunda zorda kalanların yardımına koşuyor.

"Bize vatanı, milleti sevmeyi öğreten bir adamın oğluyum ben" diyen Karmil, darbe girişimi sırasında Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunduğunu, İstanbul'da olsa babasını yalnız bırakmayacağını söylüyor. " Karmil, "Babamla köprüye çıkar, en önde ben de giderdim. Çünkü bizim her şeyimiz vatanımız, bayrağımız. Kimseye vatanımızı bırakmayız, gerekirse canımızla öderiz" ifadesini kullanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından görev yaptığı arama kurtarma birimiyle afet bölgesine giden Karmil, enkazda çalışmış. Karmil'in de içinde yer aldığı ekip, enkazdan 6 kişiyi kurtarırken, 17 kişinin ise cesedini çıkarmış. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışması yaparken dinlenmek için gittiği Yunus Emre İlkokulunda babasının duvara asılmış fotoğrafıyla karşılaşan Karmil, "Onun fotoğrafını orada gördüğüm zaman yaşadığım duyguyu anlatamam. Dönüp bir daha dedim ki 'Yine her zaman benimlesin.' Onu orada görmek benim için çok büyük bir gururdu. Eminim ki o da beni orada gördüğü için gururlanmıştır" diyor.


#vatan
#Köksal Karmil
#15 Temmuz
#darbe girişimi
3 saat önce
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