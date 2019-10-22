Vefa olmadan gelecek olmaz

Kültür sanat alanında düzenlenen etkinliklerin hareketli duraklarından Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV)’nın yeni kültür binasına azar ve fikir adamı Seyyid Ahmet Arvasi’nin adı verildi. Hakk’a Yürüyen KOCAV’lılar etkinliği ile yeni bir kültür sanat sezonuna başlayan KOCAV, her zaman vefa ile birlikte anılan bir kurum. Bu kez de Arvasi’nin hatırasını kültür merkezinde yaşatacaklarını belirten KOCAV Başkanı Ali Ürey, “Bir milleti geleceğe ancak vefası taşır. Kişiye de, tarihe de, mekana da vefa gerekir. Siz geçmişte yetiştirdiğiniz değerlere vefa göstermezseniz ne dünden gelen kültürü yarına taşıyabilirsiniz ne de yarın için yeni kuşaklar bulabilirsiniz. Bu nedenle vefayı önemsiyoruz. Emin Işık, Haluk Dursun, Kemal Çapraz, Yaşar Erdinç, Mehmed Niyazi hem üyemiz hem de seminer hocamızdı. Bize göre vefanın olmadığı yerde gelecek kurulamaz” dedi.

Ali Ürey

İNANDIĞINI YAŞADI

Süleymaniye’deki açılışta söz alan Ürey, “Seyyid Ahmed Arvasi ısrarla Türk’ün zaferi, İslam’ın zaferi demiştir. İslam muzaffer olmak istiyorsa mutlaka Türk muzaffer olmalı demiştir. Onun gibi tevazu sahibi, davasına inanan ve inandığını yaşayan, yaşamakla da kalmayıp inandığını mangal gibi yürekle de savunan bir başkasını görmedik desem yeridir” şeklinde konuştu. Arvasi’nin arkadaşı Yümni Sezen ise, “1964-1965 yılları Şubatı’nda beraberliğimiz başladı, rahmetli oluncaya kadar devam etti. Ben şahsen çok istifade ettim, gençlerin onu okumasını isterim. Türk milliyetçiliğinin İslam ufkunun birlikte anıldığı şaheserlerdir. Onları mutlaka okumamız lazım” dedi.