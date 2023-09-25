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Hayat

Vuslat yürüyüşü

Mevlana’nın doğum yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nin 20’ncisi bu yıl “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında başladı. Programda Alaaddin Tepesi’nden Mevlana Meydanı’na “Vuslat Yürüyüşü” gerçekleştiren 250 semazen daha sonra sema yaptı.

04:00 . 25/09/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Uluslararası Mistik Müzik Festivali.

Uluslararası Mistik Müzik Festivali.

Mevlana’nın doğum yıldönümü dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nin 20’ncisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla başladı. Festivalin açılış etkinlikleri kapsamında ilk olarak Alaaddin Tepesi’nden Mevlana Meydanı’na kadar 250 semazen ile birlikte ‘Vuslat Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Yürüyüşe; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlana Meydanı’nda ise Türk Tasavvuf Musıkisi’ni ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı tarafından sanatçı Ahmet Özhan’ın ‘Halvet-i Devranı’ adlı dua ve zikir programıyla devam etti. Programın sonunda ise 250 semazen, aynı anda sema gösterisi yaptı.

HERKESİ BEKLİYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, festivalin 30 Eylül’e kadar devam edeceğini belirterek, “Mistik Müzik Festivalimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Tüm Türkiye’yi mistik müzik festivalimize bekliyoruz” dedi.



#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Mevlana
#Semazen
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