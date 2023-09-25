Mevlana’nın doğum yıldönümü dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nin 20’ncisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla başladı. Festivalin açılış etkinlikleri kapsamında ilk olarak Alaaddin Tepesi’nden Mevlana Meydanı’na kadar 250 semazen ile birlikte ‘Vuslat Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Yürüyüşe; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlana Meydanı’nda ise Türk Tasavvuf Musıkisi’ni ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı tarafından sanatçı Ahmet Özhan’ın ‘Halvet-i Devranı’ adlı dua ve zikir programıyla devam etti. Programın sonunda ise 250 semazen, aynı anda sema gösterisi yaptı.