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Wyndham Hotels ve Pegasus Hava Yolları'ndan ödül programı ortaklığı

Wyndham Hotels ve Pegasus Hava Yolları'ndan ödül programı ortaklığı

17:3912/06/2025, Perşembe
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Wyndham Hotels ve Pegasus Hava Yolları
Wyndham Hotels ve Pegasus Hava Yolları

Wyndham Rewards üyeleri artık puanlarını Pegasus ile 150’den fazla noktaya uçuşlarında kullanabilecekleri uçak biletlerine ve ek hizmetlere dönüştürebiliyor.

Türkiye'deki en büyük uluslararası otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts ile ülkenin önde gelen bütçe dostu havayolu şirketi Pegasus Hava Yolları arasında kurulan yeni ortaklık sayesinde Wyndham Rewards üyeleri artık puanlarını Pegasus BolPuanlara çevirebiliyor. Dönüştürülen puanlar Pegasus uçuşlarında uçak bileti, koltuk seçimi ve ek bagaj hakkı için kullanılabiliyor veya diğer BolBol üyelerine transfer edilebiliyor. Puan dönüşüm seçenekleri 6.000 Wyndham Rewards puanı karşılığında 1.200 Pegasus BolPuan'dan başlıyor ve transfer sayısında limit bulunmuyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis,
"Wyndham olarak bizim misyonumuz otelde konaklayarak seyahat etmeyi herkes için mümkün kılmak. Seyahat deneyimi yalnızca nerede kaldığınızı değil, kalacağınız yere nasıl gittiğinizi de kapsıyor. Bu sebeple, Wyndham Rewards üyelerimizin ödedikleri ücret karşılığında daha da fazlasını elde edebilmeleri için Pegasus Hava Yolları ile ortaklık kurduk. Wyndham Rewards üyelerimiz ister Türkiye içinde, ister Avrupa veya Orta Doğu bölgesinde seyahat etsinler, artık 151 rotada indirimli biletler, koltuk seçimini yükseltme, ek bagaj, uçuş sırasında yiyecek-içecek gibi olanaklara erişim sağlayabilecekler ve böylece yolculuklarının her adımını daha da kazançlı hale getirecekler" d
edi.
Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk
, "Seyahat etmeyi yolcularımız için daha da kazançlı hale getiriyoruz. Bir otel grubuyla ilk sadakat program ortaklığımızı ve Pegasus olarak ilk puan dönüşüm programımızı Türkiye'nin en büyük uluslararası otel markası Wyndham ile birlikte hayata geçiriyoruz. Bu işbirliği sayesinde yolcularımızı güvenilir konaklama seçenekleriyle buluşturarak kendilerine seyahatleri sırasında daha fazla olanaktan yararlanma fırsatı sunuyoruz ve seyahatlerinin keyfini uçuşlarından sonra da en iyi şekilde çıkarabilmelerini sağlıyoruz"
dedi.


#Wyndham Hotels
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