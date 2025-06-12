Wyndham Hotels ve Pegasus Hava Yolları'ndan ödül programı ortaklığı

"Wyndham olarak bizim misyonumuz otelde konaklayarak seyahat etmeyi herkes için mümkün kılmak. Seyahat deneyimi yalnızca nerede kaldığınızı değil, kalacağınız yere nasıl gittiğinizi de kapsıyor. Bu sebeple, Wyndham Rewards üyelerimizin ödedikleri ücret karşılığında daha da fazlasını elde edebilmeleri için Pegasus Hava Yolları ile ortaklık kurduk. Wyndham Rewards üyelerimiz ister Türkiye içinde, ister Avrupa veya Orta Doğu bölgesinde seyahat etsinler, artık 151 rotada indirimli biletler, koltuk seçimini yükseltme, ek bagaj, uçuş sırasında yiyecek-içecek gibi olanaklara erişim sağlayabilecekler ve böylece yolculuklarının her adımını daha da kazançlı hale getirecekler" d