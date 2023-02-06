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Yağlı boya ve heykeller 'Labirent'te

Sanatçı Özlem Metinkaya’nın yağlı boya ve heykellerinden oluşan “Labirent” sergisi, Kelimat Sanat Galerisi’nde açıldı. Metinkaya’nın 25 eserinin yer aldığı sergi, insanın doğumundan ölümüne kadar süren yolculuğunu ele alıyor.

04:16 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sanatçı Özlem Metinkaya’nın “Labirent” sergisi, Kelimat Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sanatçı Özlem Metinkaya’nın “Labirent” sergisi, Kelimat Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sanatçı Özlem Metinkaya’nın yağlı boya ve heykellerinden oluşan “Labirent” sergisi, Kelimat Sanat Galerisi’nde açıldı. Metinkaya’nın 25 eserinin yer aldığı sergi, insanın doğumundan ölümüne kadar süren yolculuğunu ele alıyor. Metinkaya, tablolarında Sümer tabletlerindeki motiflerine de yer verdiğine dikkati çekerek, kullandığı figürlerin “birlikte yaşama bilincini” sembolize ettiğini dile getirdi. Çalışmalarında siyah renk ağırlıklı tüm renkleri kullandığını ifade eden sanatçı, “Hepimiz bir labirentteyiz. Aslında ‘fare miyiz, peynir miyiz?’ sorusuna cevap arıyoruz. Dünya renklerini de kullanmak istedim.” dedi. Sergi, 25 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.


#Özlem Metinkaya
#Heykel
#Yağlı Boya
#Sergi
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Yağlı boya ve heykeller 'Labirent'te
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