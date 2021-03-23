Yağmur bastırdı

Sistemin etkisi ile 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da yarın akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor.

Sistemin etkisi ile 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Yarın yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülürken, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile sıcaklıklar 1 derece civarına gerileyecek.

Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Gelecek hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.