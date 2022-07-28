Yapay zeka ilk kez film afişi tasarladı

Bilimin sanatla buluştuğu “Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali” geleceğin dijital dünyasına sinemayla adım atmak için 28 Eylül - 4 Ekim’de gerçekleşecek. Türkiye’nin ilk “Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali”nin afişini ise yapay zeka tasarladı. Dijital sanatçı Balkan Karışman’ın yapay zekâya tanımlayarak, festival verileri üzerinden elde ettiği eser, NFT olarak da satışa sunulacak. Ayrıca festivalin tanıtımına katkıda bulunmak ve sanatçılara destek olmak amacıyla yaratıcı ekipteki dijital sanatçıların eserleri, Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla açık alan sergisi olarak sunulacak. Bu sergiyle, kamusal yerleri sergi alanına dönüştürüp, dijital sanatı herkese açık hâle getirmek ve topluma ulaştırılması amaçlanıyor.

HAYAT Hayal gücü ve bilim ön planda