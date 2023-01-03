Yapı Kredi sergi dizisine başlıyor

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Bir Arada” isimli sergi dizisine ev sahipliği yapacak. Binanın iki kattan oluşan galeri mekanındaki sergi dizisi, 3 Şubat ve 2 Nisan arasında Sena Başöz’ün “İyileşme Olasılıkları” ve Filistinli sanatçı Noor Abuarafeh’in “Fısıldama Metotları” sergileriyle başlayacak. Başöz ve Abuarafeh, sergi kapsamında performanslar da gerçekleştirecek. Başöz’ün ilk defa Türkiye’de izleyicilerin beğenisine sunacağı performansı “Slalom”, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın erişimindeki arşivlerle yeniden yorumlanacak. Abuarafeh’in sergi kapsamındaki konuşma performansı “Son Müze: Müzeler Müzesi” ise müzelerin yakın geleceğini konu edecek. Sergilerin küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Burcu Çimen üstlenecek.