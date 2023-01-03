Yapı Kredi sergi dizisine başlıyor

Kahramanmaraş'ta 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda 1500 yıl öncesine ait mozaik ve villa kalıntılarının olduğu 900 metrekarelik alanın ziyarete açılması için çalışmalara başlandı. Kahramanmaraş Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, antik kentin şu an ziyarete açık 2 alanının 300 ve 480 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu, 2023'te ziyarete açılacak alanın içerisinde ise geçen sene ortaya çıkarılan 50 metrekarelik mozaiğin yer aldığı ve 900 metrekare büyüklükte olacağını söyledi.

2007 yılında Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapılan kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Germanicia Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarının 8'inci dönemi olan 2022 kazıları tamamlandı. Bugüne kadar antik kenti ortaya çıkarma adına 35 ayrı alanda kazı çalışması yapıldı.



