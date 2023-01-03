Hayat Yapı Kredi sergi dizisine başlıyor
KÜLTÜR SANAT

Yapı Kredi sergi dizisine başlıyor

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Bir Arada” isimli sergi dizisine ev sahipliği yapacak. Binanın iki kattan oluşan galeri mekanındaki sergi dizisi, 3 Şubat ve 2 Nisan arasında Sena Başöz’ün “İyileşme Olasılıkları” ve Filistinli sanatçı Noor Abuarafeh’in “Fısıldama Metotları” sergileriyle başlayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapı Kredi sergi dizisine başlıyor
​​Yapı Kredi Kültür Sanat, “Bir Arada” isimli sergi dizisine ev sahipliği yapacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Bir Arada” isimli sergi dizisine ev sahipliği yapacak. Binanın iki kattan oluşan galeri mekanındaki sergi dizisi, 3 Şubat ve 2 Nisan arasında Sena Başöz’ün “İyileşme Olasılıkları” ve Filistinli sanatçı Noor Abuarafeh’in “Fısıldama Metotları” sergileriyle başlayacak. Başöz ve Abuarafeh, sergi kapsamında performanslar da gerçekleştirecek. Başöz’ün ilk defa Türkiye’de izleyicilerin beğenisine sunacağı performansı “Slalom”, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın erişimindeki arşivlerle yeniden yorumlanacak. Abuarafeh’in sergi kapsamındaki konuşma performansı “Son Müze: Müzeler Müzesi” ise müzelerin yakın geleceğini konu edecek. Sergilerin küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Burcu Çimen üstlenecek.

İstanbul'un 4. kulesi: Topkapı Sarayı’ndaki en yüksek yapı
HAYAT
İstanbul'un 4. kulesi: Topkapı Sarayı’ndaki en yüksek yapı
İstanbulun 4. kulesi

İstanbul'un 4. kulesi

Topkapı Sarayı'ndaki en yüksek yapı.
Konutta sıra orta gelirlide

Konutta sıra 'orta' gelirlide

​Dört formüle çalışıldı.
Sesini Brüksele duyuramadı

Sesini Brüksel'e duyuramadı

​PKK'dan Hollandalı gazeteciye ölüm tehdidi.

İhracatta Cumhuriyet rekoru

İhracatta Cumhuriyet rekoru

​254,2 milyar dolar.

Yangına koşacak ilk T-70

Yangına koşacak ilk T-70

​Yeni Şafak yerli helikopterin kokpitine geçti.
Sıra İnönü ve Ecevit'le anılan isimlerde

Sıra İnönü ve Ecevit'le anılan isimlerde

​İmamoğlu-Akşener birlikteliğine karşı Kılıçdaroğlu adaylık turunda.
PKK'dan AK Partili vekile suikast timi

PKK'dan AK Partili vekile suikast timi

​Talimat Aynel Arab'daki 'Hacı' kod adlı teröristten.
Bulgaristan'a gaz satacağız

Bulgaristan'a gaz satacağız

​Enerji üssü için ilk adım.
Özel sektör de enflasyonla mücadele etmeli

Özel sektör de enflasyonla mücadele etmeli

​Fiyat sabitleme 1 yıla çıkmalı.
Rus üssü vuruldu

Rus üssü vuruldu

​En az 63 asker öldü.
e-Devlet'te dijital kimlik dönemi

e-Devlet'te dijital kimlik dönemi

​Müjdeyi Fuat Oktay duyurdu.
Hâkim kararı olmadan hacze gidilemeyecek

Hâkim kararı olmadan hacze gidilemeyecek

​Yedinci Yargı Paketi TBMM'ye geliyor.
Servis aracı şarampole yuvarlandı

Servis aracı şarampole yuvarlandı

​Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

​Brezilya efsanesi Pele'ye veda etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.