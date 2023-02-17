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Hayat

Yaptığı binada tek bir tabak bile kırılmayan müteahhidi Türkiye alkışlıyor: Gerekeni yaptık

Çifte deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta dimdik ayakta duran 2 blok ile birinin altındaki tabakları ve bardakları dahi devrilmeyen zücaciye mağazası görenleri hayrete düşürdü. Türkiye’nin takdirle alkışladığı 41 yaşındaki genç müteahhit Mehmet Akın Öncül, Biz yapılması gerekeni yaptık" diye konuştu.

10:03 . 17/02/2023 Cuma
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Öncül'ün müteahhidi olduğu bina hasar almadı.

Öncül'ün müteahhidi olduğu bina hasar almadı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 35 binden fazla insan yaşamını yitirirken, Maraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartman ve altında bulunan işyerleri hasar görmedi. Hasar görmeyen apartmanın altında mutfak eşyalarının satıldığı mağazada ürünlerin devrilmemesi ise gündem oldu.

'Ağır hasarlı binamız olmadı'

Binanın müteahhidi Mehmet Akın Öncül, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, projeye uyduklarını belirterek şunları söyledi: "Tüm milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. Elimizden geldiğince tüm ekibimizle kontak kurarak işin başında durarak, imalatımızı yapımımızı sürdürdük. Maalesef o binanın karşısında bir bina yıkıldı. Orası Kahramanmaraş'ın üst bölgeleri değil. Çok şükür ağır hasarlı bir binamız olmadı. Sağlam bina derken biz yapılması gerekeni yaptık. Bu iş bir ekip işi.

'Deprem değil bina öldürüyor'

Bu işte inşaat mühendisi, mimarla birlikte çalıştığımız ortak bir şekilde hareket ediyoruz. 2014 yılında yapı denetim sistemi başladı. Bundan önce de biz kendimiz yaptırıyorduk. Demir ya da beton aldığımız firmada sıkıntı çıkarsa ona göre önlemimizi alıyorduk. Bu komple bir ekip işi. İnşaatta çok kalem var ama ana olarak 50 kalem var hepsini tek tek kontrol ediyorduk. Bir inşaatın en önemlisi kaba inşaatıdır. Mobilyayı duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Kirişi, kolonu perdeyi değiştiremezsiniz. En önemlisi kaba iskele. Acımız büyük. Tüm milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. İnşallah herkes kuralına göre yapar. Deprem değil bina öldürüyor."

İki büyük deprem sonrası binlerce binanın yıkıldığı felakette, mağazada porselen tabak, bardak ve mutfak eşyalarının sergilendikleri raf ve tezgahlardan düşmemesi dikkat çekmişti.



#Mehmet Akın Öncül
#maraş
#hatay
2 saat önce
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Yaptığı binada tek bir tabak bile kırılmayan müteahhidi Türkiye alkışlıyor: Gerekeni yaptık
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