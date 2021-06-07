Hayat "Yarının Kadın Yıldızları" açıklandı 13 kadın müzisyen seçildi
KÜLTÜR SANAT

"Yarının Kadın Yıldızları" açıklandı: 13 kadın müzisyen seçildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "49. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle hayata geçirilen “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu”ndan faydalanmaya hak kazanan 13 genç kadın müzisyen belirlendi.

Haber Merkezi AA
Yarının Kadın Yıldızları açıklandı: 13 kadın müzisyen seçildi
47. İKSV Müzik Festivali

Çalgı, şan ve şeflik branşlarında üstün yetenekli genç kadın müzisyenlere destek olmayı amaçlayan projeye katılanlar arasından, kemanda Bahar Erünsal, Dilan Karayılan, Ece Namlı, Elfida Su Turan ve Ilgın Top, fagotta Başak Kömürcügil ve Melisa Büyükyörük, piyanoda Betül Burcu Gündoğdu, Lal Karaalioğlu ve Sıla Şentürk, viyolonselde Beliz Güney, perküsyonda Beste Gürkey, kontrbasta ise Gökçe Küçükarslan seçildi.

Başvurular, İKSV Genel Müdür Yardımcısı ve müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk - Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

2018 yılından bu yana gerçekleştirilen projede bu yıl, piyanist Gülsin Onay deneyimi, bilgisi ve uzmanlığıyla genç kadın müzisyenlerin kanaat önderi, olarak yer alacak. Gülsin Onay ile Yarının Kadın Yıldızları’nın birlikte gerçekleştireceği konserin kaydı sonbaharda İKSV YouTube kanalında izlenebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali'nin ağustos ve eylül aylarında, açık havada müzikseverlerle buluşması planlanıyor.

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