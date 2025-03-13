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Yatlar tarihe yelken açacak

Yatlar tarihe yelken açacak

04:0013/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışması başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılacak yarışlara ilgi büyük. DHL’nin ana sponsor, Albayrak Medya'nın medya sponsoru olduğu turnuvaya valilikler dışında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu katkıda bulundu. Bu yıl İstanbul, Çanakkale, Samsun ve Kıbrıs’ta yapılacak yarışlar, 4 etaptan oluşacak. Yarışlarla ilgili ayrıntılı program Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

İSTANBUL’DAN ÇANAKKALE’YE

İstanbul Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışların çok güçlü hikayelere sahip alanlarda yapılacağını ifade etti: “İlk olarak 23 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan başlayıp Çanakkale Boğazı’nda sona erecek bir açık deniz yarışı düzenleyeceğiz. 25 Nisan’da bu sefer büyük kahramanlık destanının yaşandığı Çanakkale Boğazı’nda yelken açarak tarihi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. İkinci etap 19 Mayıs haftası nedeniyle Samsun’da, üçüncü etap Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapıldığı temmuz ayında, son etap da 29 Ekim’de yapılacak. Sırasıyla Çanakkale Zafer Kupası, Samsun Kurtuluş Kupası, Mavi Vatan Kupası ve Cumhuriyet Kupası olacak.”



#Yat Yarışları
#Aktüel
#Hayat

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