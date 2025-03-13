Yatlar tarihe yelken açacak

Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılacak yarışlara ilgi büyük. DHL’nin ana sponsor, Albayrak Medya'nın medya sponsoru olduğu turnuvaya valilikler dışında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu katkıda bulundu. Bu yıl İstanbul, Çanakkale, Samsun ve Kıbrıs’ta yapılacak yarışlar, 4 etaptan oluşacak. Yarışlarla ilgili ayrıntılı program Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.