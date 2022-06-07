Hayat Yaz sağanağı vurdu
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Yaz sağanağı vurdu

Türkiye’de dün bazı kentlerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Denizli’de dereler taşarken, Edine’de hafta sonuna kadar sürecek yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaz sağanağı vurdu
Denizli’nin Honaz ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan dolu ve sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Karaçay Deresi’nin taşma

Türkiye’de dün bazı kentlerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Denizli’de dereler taşarken, Edine’de hafta sonuna kadar sürecek yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Nevşehir’de şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Burdur’da ise bir kişi hayatını kaybetti.

6 HAYVAN TELEF OLDU

Denizli’nin Honaz ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan dolu ve sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Karaçay Deresi’nin taşması ile birlikte Karaçay, Aydınlar ve Akbaş mahallelerinde su baskınları yaşandı. 3 evin su altında kaldığı bölgede çok sayıda ağıl sel sularıyla doldu.

Tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede, domates, salatalık, patlıcan ve biber yetiştirilen bahçeler de çamur altında kaldı. 6 küçükbaş hayvan da selde telef oldu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burdur’da yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağmur sonrası bazı cadde ve sokakları su bastı. Metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kentte su baskınının yaşandığı evde bedensel engelli Vesile Doğtaş (55) hayatını kaybetti, annesi Fatma Doğtaş (74) da yaralandı. Yağış nedeniyle Şirinevler ve Aydınlıkevler mahallelerinde su baskını nedeniyle 35’e yakın konut hasar gördü. Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde de 17 ev ve 15 ahırı su bastı, 50 küçükbaş öldü.

Nevşehir'de çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Nevşehir'de çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük kasabası ve Suvermez köyü, Acıgöl ilçesi ile Gülşehir ilçesine bağlı bazı köylerde yağış etkili oldu. Özellikle tarım arazileri büyük hasar gördü. Çok sayıda ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Edirne’de ise gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarla birlikte gelen şiddetli yağmur, kısa sürede caddelerde su birikintisine neden oldu. Trafikte araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Düğünü sel bastı

Burdur’da, cumartesi günü etkili olan sağanakta bir motelin bahçesindeki düğün sırasında sel sularının akması paniğe neden oldu. Misafirlerin bahçede bulunduğu andaki su baskınının, davetlilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Davetliler, çocuklarıyla masaya çıkarak kendilerini korudu.
Davetliler, çocuklarıyla masaya çıkarak kendilerini korudu.

Su nedeniyle sandalyelerin sürüklendiği bahçede davetliler, çocuklarıyla masaya çıkarak kendilerini korudu. Görevliler, suyu kapı ve camları kırarak tahliye etmeye çalıştı.

Sel yıkıp geçmişti yeniden inşa edildi: Bir sene geçmeden sahiplerine teslim edilecek
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Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Sel afeti sebebiyle Bozkurt ve Abana ilçelerindeki sanayi siteleri de yıkıldı. İlçelerdeki temizliğin ardından yüzlerce ailenin geçimini sağladığı Bozkurt ve Abana Sanayi Sitelerinin projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlanarak kısa sürede ihale edildi. Yapım çalışmalarında sona gelinen Bozkurt ve Abana Sanayi Sitelerinin bu ay içerisinde tamamlanarak hap sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.
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87 milyon 450 bin liraya ihale edilen Bozkurt Sanayi Sitesi’nde, iki büyük tekstil fabrikasının bu ay içerisinde üretime başlayacağı belirtildi. Ayrıca Bozkurt Sanayi Sitesinde 54 dükkanda yer alacak. Çelik konstrüksiyon olarak yapılan sanayi sitesinde su baskınlarının önlenmesi için gerekli önlemler de alındı. 12 bin dönüm arazi üzerine inşa edilen Bozkurt Sanayi Sitesi, teslim edilmesinin ardından yaklaşık 750 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.
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Kış mevsiminin ağır geçmesinden ötürü çalışmaların aksadığı Bozkurt Sanayi Sitesinde işyerlerinin hak sahiplerine teslimlerinin yapılacağını belirten Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinin ardından devletimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilçemizde oldular. Kışın yaşanan 3-4 metrelik kar yağışından dolayı sanayi sitemizin bitimi biraz ertelendi. Ama Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının başında 2 tane büyük tekstil fabrikası başta olmak üzere toplamda 54 tane dükkanımızın teslimini yapacağız. Ayrıyeten Sayın Cumhurbaşkanımız, 11 Ağustos’un hemen akabinde ilçemizdeki ziyaretinde doğalgaz sözü vermişti, şu anda komşu ilçemiz olan Abana’da doğalgaz çalışmaları başladı. Bizim çalışmalarımız da Ramazan Bayramı’nın akabinde ilk başta sanayi sitemizde başlamak üzere ilçemize sene sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu söz neticesinde kavuşturmuş olacağız. Keşke canlarımız gitmeseydi, bu maddi kayıplar daha iyisi olacak şekilde tarafımızca yapılacaktı. Tekrardan vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve kalanlara başsağlığı diliyorum” dedi.
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Abana ve Bozkurt Sanayi Sitelerinin yapımının yüzde 90 civarında tamamlandığını belirten Abana Kaymakamı Salih Ağar, “11 Ağustos’ta Bozkurt ve Abana’yı etkileyen büyük sel afetinden sonra devletimiz tüm imkanlarıyla hem Bozkurt’ta hem Abana’da hem de Kastamonu’nun diğer ilçelerinde tüm kurumlarıyla birlikte çalışmaktadır. Selden dolayı büyük zarar gören Abana’nın eski günlerine geri getirme çalışmaları devam ediyor. Devletimiz her noktada, Türkiye’nin her il ve ilçesinde varlığını göstermektedir. Ezine Çayı’nın kıyısında bulunan, hem Abana’nın hem de Bozkurt’un mevcut sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü sanayi bölgesi şu anda yenilenme aşamasındadır. Özellikle Abana’daki sanayi bölgemiz 40 dükkandan oluşmakladır. Bu 40 dükkan yüzde 80 ile 90 civarında bitirme aşamasındadır ve Mayıs ayı ortası ya da Haziran ayına doğru dükkanlar hak sahiplerine teslim edilecektir. Sanayi bölgesinde çok güzel dükkan ve iş yerleri yapılmaktadır. Biz de açılışını büyük bir heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.
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Sel yıkıp geçmişti yeniden inşa edildi: Bir sene geçmeden sahiplerine teslim edilecek
Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde zarar gören Bozkurt ve Abana Sanayi Sitelerinde çalışmalarda sona gelindi. Sanayi sitelerinin bu ay tamamlanarak hap sahiplerine teslim edileceği ve 2 büyük tekstil fabrikasının da faaliyete geçeceği belirtildi.


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