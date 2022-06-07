Yaz sağanağı vurdu

Denizli’nin Honaz ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan dolu ve sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Karaçay Deresi’nin taşma

Türkiye’de dün bazı kentlerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Denizli’de dereler taşarken, Edine’de hafta sonuna kadar sürecek yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Nevşehir’de şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Burdur’da ise bir kişi hayatını kaybetti.

6 HAYVAN TELEF OLDU

Denizli’nin Honaz ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan dolu ve sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Karaçay Deresi’nin taşması ile birlikte Karaçay, Aydınlar ve Akbaş mahallelerinde su baskınları yaşandı. 3 evin su altında kaldığı bölgede çok sayıda ağıl sel sularıyla doldu.

Tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede, domates, salatalık, patlıcan ve biber yetiştirilen bahçeler de çamur altında kaldı. 6 küçükbaş hayvan da selde telef oldu.

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BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burdur’da yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağmur sonrası bazı cadde ve sokakları su bastı. Metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kentte su baskınının yaşandığı evde bedensel engelli Vesile Doğtaş (55) hayatını kaybetti, annesi Fatma Doğtaş (74) da yaralandı. Yağış nedeniyle Şirinevler ve Aydınlıkevler mahallelerinde su baskını nedeniyle 35’e yakın konut hasar gördü. Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde de 17 ev ve 15 ahırı su bastı, 50 küçükbaş öldü.

Nevşehir'de çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük kasabası ve Suvermez köyü, Acıgöl ilçesi ile Gülşehir ilçesine bağlı bazı köylerde yağış etkili oldu. Özellikle tarım arazileri büyük hasar gördü. Çok sayıda ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Edirne’de ise gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarla birlikte gelen şiddetli yağmur, kısa sürede caddelerde su birikintisine neden oldu. Trafikte araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

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Düğünü sel bastı

Burdur’da, cumartesi günü etkili olan sağanakta bir motelin bahçesindeki düğün sırasında sel sularının akması paniğe neden oldu. Misafirlerin bahçede bulunduğu andaki su baskınının, davetlilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Davetliler, çocuklarıyla masaya çıkarak kendilerini korudu.

Su nedeniyle sandalyelerin sürüklendiği bahçede davetliler, çocuklarıyla masaya çıkarak kendilerini korudu. Görevliler, suyu kapı ve camları kırarak tahliye etmeye çalıştı.