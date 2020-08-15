Hâle Sert’in öykü ve yazıları daha önce Ayraç, Heceöykü, Post Öykü, Mahalle Mektebi, Kül Öykü ve Türk Dili gibi dergilerde yayımlandı. “Çocukça Bir Direniş” ise yazarın ilk kitabı oldu. Eserini Hece Yayınları etiketiyle okurla buluşturan Sert, “Şimdiye kadar yazdıklarım bir evde toplandılar, arayanın bulacağı sabit bir adresteler. Ben de şimdi yazmaya devam etmeli başka şehirler, sokaklar keşfetmeli ve kendime yeni bir adres bulmalıydım” diyor.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Baktığın Suya Merve Yaylacık Ebabil Yayınları 2020 64 sayfa

İlk eserim bir roman olsaydı daha çok heyecanlanırdım sanırım. Bunu şu anlamda söylüyorum, kitabımdaki öykülerin çoğunluğu yıllara uzanan bir süreçte dergilerde yayımlanmıştı. Bu yüzden en azından öykü okur-yazar-sever kitlesi için bir nebze de olsa biliniyordu yazdıklarım. İlk kez görücüye çıkmıyordu metinler. Fakat bu baştan sona ilk kez okura sunulan bir roman, tefrika roman artık yazılmıyor malum, ya da hiçbir öyküsü daha önce başka mecralarda paylaşılmamış bir öykü kitabı olsaydı daha çok heyecanlanırdım. Eski zamanlarda yüzü ilk kez düğün günü açılacak gelin gibi. Hissettiğim daha çok bütünlenmişlik duygusuydu, şimdiye kadar yazdıklarım bir evde toplandılar, arayanın bulacağı sabit bir adresteler. Ben de şimdi yazmaya devam etmeli başka şehirler, sokaklar keşfetmeli ve kendime yeni bir adres bulmalıydım.

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NE GÜZEL SÜRPRİZ

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Kitabın iç kapağının renginin mor olduğunu bilmiyordum, mor en sevdiğim renktir, ne güzel sürpriz diye düşündüm.

İlk kitabınızı kime imzaladınız?

İlk kitabımı ortanca kızım Elif Hande’ye imzaladım. Kitabı ona kıymetli bir çeyiz gibi sundum, ama dokuz yaşındaki bir çocuğun benim ona yüklediğim anlamı şu an için aynıyla algılamadığının farkındayım.

Okur önce hangi öykünüzü okumalı?

Paltosu Mavi Kadın.

GÜNDÜZÜN İÇİNDE BİR GECE

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Gündüz. Zihnim gündüzleri açık oluyor, aslında bu yazmayı zorlaştıran bir özellik. İşin gücün, hayat telaşesinin arasında bir fırsat bulup okumaya, düşünmeye, yazmaya çalışıyorum. Kaldı ki, yazacağım ortamda hiçkimse, hiçbir ses olmamalı. Yani gündüzün içinden bir gece doğurmaya çalışıyorum. Gece bana bahşedilen bir nimet değil maalesef.

Defter mi, bilgisayar mı?

Daha çok bilgisayar. Bazen defterde başladığım metinler oluyor ama illa ki devamı bilgisayarda geliyor. Beyaz ekrana ardı ardına düşen siyah harfler belki yazmayı da bir tür oyuna dönüştürüyor. Düşüncelerim, parmaklarım, klavyem, ekran arasında oynanan bir oyun bu. Neyse ki kazananı, kaybedeni yok, bir kelime ya da bir sayfa yazı, her türlü kârdasınız.