Yedi Başak Derneği'nde bayrak değişimi: Yeni başkan İsmet Yıldırım oldu

“Kamu kurumları, belediyeler, vakıflar ve dernekler, kişisel kazanç veya servet biriktirme alanları değil, insanlığa hizmet etmenin ve hayırda yarışmanın mekânlarıdır. Bu yapılar bir geçim kapısı değil, gönül vererek çalışıldığında birer cennet kapısıdır. Ben de bu anlayışla, Peygamber Efendimizin değerli arkadaşları sahabelerin izinden giderek topluma örnek olmaya gayret ettim. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya ve Körfez ülkelerine uzanan iş birliği ağıyla Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllüleri ve temsilcilikleriyle mazlum coğrafyalara umut taşımaya devam ediyor. 2022 yılında Cumhurbaşkanımızın oluruyla ‘Kamu Yararına Çalışan Dernek’ statüsünü kazanan Yedi Başak İnsani Yardım Derneğimiz, özellikle kriz bölgelerinde yürüttüğü projelerle dikkat çekiyor. Gazze’deki temsilcimiz Rim’in dedesi ile birlikte 10 gönüllünün şehadeti, derneğin üstlendiği misyonun ne denli kutsal ve sorumluluk gerektiren bir yolculuk olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur”