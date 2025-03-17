Yedi Başak, Dünya Yetim Günü’nde yetimlerle iftar sofrasında buluştu

15 Mart Dünya Yetim Günü vesilesiyle Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yetim çocukların yüzünü güldürmek ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için dünya genelinde 5 bin yetim ve ailesiyle iftar sofralarında buluştu. Türkiye, Gazze, Suriye, Yemen, Afganistan, Bangladeş (Arakan), Lübnan ve Afrika’nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen iftar programlarıyla, Ramazan’ın bereketi ve dayanışması yetim çocuklarla paylaşıldı. Program boyunca yetim çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. Yüz boyama etkinliği ve eğlenceli oyunlarla keyifli vakit geçiren çocuklar, iftarın ardından gerçekleştirilen etkinliklerle doyasıya eğlenerek unutulmaz anlar yaşandı.

İftar öncesinde Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yetkilileri, yetim çocuklara ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi. Programda söz alan yetim anneleri ise kendilerini yalnız hissetmediklerini ve destek gördükleri için minnettar olduklarını dile getirdi. Bu anlamlı iftar yemeği, hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleşti. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yetim çocukların yanında olmaya ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için projeler üretmeye devam ediyor.

Yetimler insanlığın ortak emaneti

Dünya genelinde milyonlarca yetim çocuk, savaş, yoksulluk ve doğal afetler nedeniyle ailesiz ve korumasız kalıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya genelinde 150 milyondan fazla yetim ve öksüz çocuk bulunuyor. Savaşlar, yoksulluk, hastalıklar ve doğal afetler nedeniyle bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaşayan çocuklar, açlık, hastalık, istismar ve zorla çalıştırılma gibi pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Yetimler, yalnızca maddi desteğe değil, aynı zamanda sevgi, şefkat ve korumaya da ihtiyaç duyuyor.

Yetim çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve onların yalnız olmadığını göstermek amacıyla Dünya Yetimler Günü, Müslüman ülkelerde her hicri yılın Ramazan ayının 15. günü özel bir farkındalık günü olarak kabul ediliyor. Bu anlamlı gün, yetim çocukların hayatlarına dokunmak, onların yüzlerinde bir tebessüm bırakmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Yetimler için umut ışığı: Yedi Başak İnsani Yardım Derneği

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bağışçılarının katkılarıyla yetim çocukların yalnız olmadığını hissettirmeye ve onlara daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyor. Yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara güvenli bir gelecek sunmak amacıyla yıllardır insani yardım faaliyetleri yürüten dernek, kurulduğu günden bu yana sevgi, şefkat ve merhameti esas alarak yetim çocuklara yönelik birçok kalıcı projeye imza attı.

Derneğin yetimlere yönelik başlıca çalışmaları şunlardır:

Yetim sponsorluğu programı ile yetim çocukların düzenli eğitim, sağlık ve gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

Yetim ailelerine yönelik destek projeleri ile yetimlerin annelerine ekonomik bağımsızlık kazandırılıyor.

Eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları ile yetim çocukların geleceğe umutla bakması sağlanıyor.

Bayramlık kıyafet, gıda kolisi, kırtasiye malzemesi ve sağlık yardımları ile yetimlerin yaşam koşulları iyileştiriliyor.

Nasıl Destek Olabilirim?

Destek olmak isteyen hayırseverler, yedibasak.org.tr adresinden online olarak, bankalardan havale ve EFT yoluyla, 0553 886 77 77 numaralı çağrı merkezinden, 3157’ye KUMANYA, İFTAR, FİTRE, FİDYE ve ZEKAT yazarak 180 TL bağışta bulunarak, dernek merkezine gelerek veya temsilciliklere ulaşarak bağışta bulunabiliyor.



