Yedi Başak Ramazan'ın ilk iftar sofralarını kurdu

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, "Niyetli misin?" sloganıyla başlattığı 2025 Ramazan kampanyası kapsamında, savaş, yoksulluk ve doğal afetlerden etkilenen bölgelerde ilk iftar sofralarını kurdu. İhtiyacın en çok olduğu Gazze'de, Türkiye'de deprem bölgelerinde, Suriye, Afganistan, Yemen, Arakan kamplarında, Somali, Çad ve Afrika'nın diğer fakir ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikram etti. Ramazan kumanyası, fitre, fidye ve zekat bağışı ulaştırılarak Ramazan ayının bereketini paylaşmaya da niyet etti.

Gazze'de iftar sofraları kuruyor

Yedi Başak, saldırıların gölgesinde Ramazana buruk giren Gazze'de, iftar sofraları kurarak sivil halka destek sağladı. Yedi Başak, bölgede sıcak yemek dağıtımları, gıda kolileri ve un yardımları, temiz içme suyu temini, sebze ve meyve paketleri, bebekler için süt, mama ve hijyen setleri, yetimler için bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı, psikososyal destek ve çocuk şenlikleri, aile ziyaretleri ve nakit yardımları gibi birçok insani yardım çalışmasını hayata geçirdi.

Ramazan'ın bereketini paylaşıyor

Yedi Başak, Ramazan ayı boyunca sadece Gazze'de değil, Suriye, Yemen, Arakan Afganistan, Somali, Çad iftar sofraları kurarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edecek. Dernek, bu mübarek ayda iyiliğin ve paylaşmanın gücüyle daha fazla insanın sofrasına bereket taşımaya niyetli.

Yedi Başak, Türkiye'de de deprem bölgelerinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kumanya, ve iftar desteği sağlayarak Ramazan'ın manevi havasını soluyarak dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendiriyor.

"Niyetli misin?" çağrısıyla tüm hayırseverler destek vermeye davet ediliyor

Bu yıl mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Yedi Başak, bağışçılarının destekleriyle Ramazan boyunca iftar sofraları kurmaya, gıda ve temel ihtiyaç yardımları ulaştırmaya devam edecek. Yedi Başak, "Niyetli misin?" çağrısıyla herkesi iyiliği yaymaya ve yardımlaşmanın bereketini paylaşmaya davet ediyor.

Destek olmak isteyen hayırseverler, yedibasak.org.tr adresinden online olarak, bankalardan havale ve EFT yoluyla, 0553 886 77 77 numaralı çağrı merkezinden, 3157'ye KUMANYA, İFTAR, FİTRE, FİDYE ve ZEKAT yazarak 180 TL bağışta bulunarak, dernek merkezine gelerek veya temsilciliklere ulaşarak bağışta bulunabiliyor.







