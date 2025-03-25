Yedi Başak'tan fitre ve zekat dağıtımları

Ramazan’ın bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya niyetli olan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, dünyanın dört bir yanında fitre ve zekât bağışlarını mazlumlara ulaştırmaya devam ediyor.

Suriye.

Kapısının çalınmasını sessizce bekleyenleri bulmaya, dünyaya iyiliği ve umudu yaymaya niyet eden Yedi Başak, ihtiyacın en çok olduğu bölgelerde, özellikle Gazze, Suriye, Afganistan, Yemen, Somali, Çad ve Arakan kamplarında fitre ve zekat dağıtımlarına hız kesmeden devam ediyor.

İyilik, Uzaklara Umut Oluyor!

Gazze’den Somali’ye, Yemen’den Türkiye’ye, Suriye’den Arakan’a kadar savaşın, yoksulluğun ve doğal afetlerin kuşattığı coğrafyalarda, fitre ve zekât bağışlarınızla umut oluyor. Bombaların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına sıcak yemek ve gıda kolileri ulaştırıyor, yetim çocukların bayram sevincine ortak oluyor. Yemen’de açlıkla mücadele eden ailelere kumanyalar götürüyor, Somali’de susuzluk çeken kardeşlerimize temel ihtiyaç desteği

sağlıyor. Türkiye’de de iftar sofraları kuruyor, yokluk içinde orucunu açan ailelerin duasına ortak oluyor.

Somali.

Bir Çocuğun Tebessümü, Bir Ailenin Umudu Olmaya Devam Ediyoruz!

Her gittiği yerde bir yetimin yüzünde tebessüm, bir babanın yüreğinde umut olmaya gayret ediyor. Yedi Başak, zekât, fidye ve fitreleri Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerine ulaştırarak, yetim çocuklara bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı hediye etmeye niyetli. Yedi Başak, Türkiye’nin farklı noktalarında da takibini yaptığı ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kumanyası hediye ederek Ramazan ayının bereketini ve maneviyatını paylaştı. Ailelere umut olmaya devam ediyor.

Gazze.

Yedi Başak, Bu Ramazan Umudu ve İyiliği Dünyaya Yaymaya Niyetli, Sen De Niyetli Misin?

Yedi Başak Derneği, Ramazan ayının son günlerinde de kimsesizlerin, mazlumların ve mağdurların olduğu bölgelerde çalışmalar yapmaya, gönül köprüleri kurmaya, daha fazla ihtiyaç sahibine fitre ve zekat ulaştırmaya niyetli. Bu süreçte hayra niyetli kişilerden destek bekliyor. Yedi Başak “Niyetli misin?” çağrısıyla, umudu ve iyiliği dünyaya yaymaya davet ediyor.

Gazze.

Nasıl Destek Olabilirim?

Destek olmak isteyen hayırseverler, yedibasak.org.tr adresinden online olarak, bankalardan havale ve EFT yoluyla, 0553 886 77 77 numaralı çağrı merkezinden, 3157’ye FİTRE ve ZEKAT yazarak 180 TL bağışta bulunarak, dernek merkezine gelerek veya temsilciliklere ulaşarak bağışta bulunabiliyor.



