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Hayat Yedi Başak İnsani Yardım Derneğinden Filistine yardım eli
AKTÜEL

Yedi Başak İnsani Yardım Derneğinden Filistin’e yardım eli

Yedi Başak, baskı ve zulüm altındaki Filistin halkına vatandaşlarımızın emaneti yardımları ulaştırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yedi Başak İnsani Yardım Derneğinden Filistin’e yardım eli
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yardımlarını sürdürüyor.

Yedi Başak, Dernek Başkanı Mustafa Bulut, sıkıntılar içinde ve abluka altında yaşamak zorunda bırakılan Filistin halkı işgal altında var oluş mücadelesi vermeye devam ediyor, Yedi Başak olarak mazlum Filistin halkının yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

2016 yılından bu zamana kadar Filistin’e insani yardım ulaştırdıklarını belirten Bulut, şunları kaydetti:

“Yıllardır olduğu gibi bu Ramazan ayında da Mescid-i Aksa bombalarla tahrip edilip, İsrail askerlerinin baskınlarına maruz kalıyor. Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmayıp, İsrail askerlerinin baskınlarına maruz kalan Kudüs Halkı, insanlık dışı muamelelere maruz kalarak zulme uğruyor. Ayrıca Abluka altında yıllarca yaşam mücadelesi veren Gazze halkının üzerine bombalar yağdıran İsrail, 35 kişinin Şehit olduğu ve yüzlerce sivil halkının yaralandığını belirten Bulut’’ İsrail’in bitmeyen zulmüne karşı dimdik ayakta durmaya çalışan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.”

Halkımızın emanetlerini mazlum Filistin halkına ulaştırdıklarını belirten Bulut, “İYİLİĞE YER AÇ’’ sloganıyla başlattığımız 2021 Ramazan Programımız kapsamında Kudüs ve Gazze’de iftar ve Gıda kolileri ile Mazlum filistin halkına destek verdik. Ayrıca Halkımızın Zekat ve fitre emanetlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Hayırsever halkımızın Filistin halkının yanında olup, yardım etmek istediğini ve bu yönde gerek sosyal medya kanalları üzerinden gerekse çağrı merkezi üzerinden kendilerine talepler geldiğini belirten Bulut, “Filistin halkının bu zor günlerinde yanında olmak isteyen vatandaşlarımız yedibasak.org.tr adresimizden online olarak ya da Bağış yazıp 3157’a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilir. Tarihin her döneminde olduğu gibi yaraları yine birlikte saracağız” dedi.

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