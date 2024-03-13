Yedi Başak’tan Gazze’ye yardım çağrısı

"Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir zaman dilimidir. Biz de dernek olarak bu önemli dönemde Gazze'deki kardeşlerimize elimizi uzatmak için harekete geçtik. Mısır'a yapacağımız ziyaret ile yardım malzemelerimizin daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak, ihtiyaç sahiplerine daha etkili bir yardım sunmayı amaçlıyoruz.’’ açıklamasında bulundu. Bulut, “Ramazan rahmetiyle, bereketiyle birlikte geldi. Bu ramazan ülkemize, milletimize alemi İslam’a ve tüm insanlığa hayırlar getirsin. Başta Filistin, Gazze, Doğu Türkistan olmak üzere bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olsun. Gazze’de ki kardeşlerimiz çok zor durumda. Yedi Başak olarak, Türkiye’den AFAD organizesinde Gazze’ye yardım götüren iyilik gemilerine destek olduk olmaya devam ediyoruz. Gazze içindeki çalışmamız yerel ortaklarımız aracılığı ile hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte Mısırda hazırladığımız yardım konvoyunu Refah sınır kapısından geçirerek hızlı bir şekilde Gazzeli kardeşlerimize ulaştırdık. Mısır'da ilk hazırladığımız iyilik konvoyunda gıda kolisi, çadır, çadırın hemen yanına kuracağımız konteyner tuvalet ve banyo sağlık malzemesi ve kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu muhtelif yardımları gönderdik”