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Hayat

YEE’den Türk kültürüne armağan kitap

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye’nin zengin kültürel miras birikimini aktardığı eserlerine bir yenisini ekledi.

04:00 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümüne yönelik özel olarak hazırlanan “Türk Kültürünün ABC’si” prestij eseriyle, kültürümüzü uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor. Eserde Türk kültürü, edebiyattan sinemaya, geleneksel el sanatlarından gastronomiye kadar 15 farklı başlıkta tanıtılıyor. Kitap, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerine çevrilerek tüm dünyadan okuyucuların ilgisine sunulacak. Türk kültürüyle ilgili çalışma yapan araştırmacılar, akademisyenler ve Türk kültürüne ilgi duyan yabancılar için referans teşkil edecek.



#Yunus Emre Enstitüsü
#Sergi
#Eser
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