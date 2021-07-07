Hayat Yeğenine örnek olmak için 50 yaşında üniversiteyi bitirdi
AKTÜEL

Yeğenine örnek olmak için 50 yaşında üniversiteyi bitirdi

Yeğeni ders çalışmayınca çareyi 50 yaşında üniversite okumakta bulan ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden dereceyle mezun olan Doğan Ateş, "Yeğenim ders çalışmıyordu, dersleriyle ilgilenmiyordu. '50 yaşında amcası üniversiteyi bitirirse bir nebze derslerine çalışıp başarılı olur.' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Yeğenine örnek olmak için 50 yaşında üniversiteyi bitirdi
Doğan Ateş'in mezuniyet töreninden

Antalya'da hayalini gerçekleştirmek ve dersleriyle ilgilenmeyen yeğenine örnek olmak için girdiği sınav sonrası Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan Doğan Ateş, okulu dereceyle bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. Küçük yaşta çalışmaya başlayıp eğitim hayatını yarıda bırakan Ateş, üniversite hayalini gerçekleştirmek için 47 yaşında sınava girdi.

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan Ateş, bir üst sınıfın derslerini de alarak üniversiteyi 3 yılda bitirmeyi başardı. Bölüm ikincisi olarak diplomasını alan Ateş, aynı zamanda Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde yan dal yaptı. Ateş, şimdi ise yüksek lisans yaparak akademik alanda kariyer hedefliyor.

Doğan Ateş ve yeğeni Arifcan Ateş
Doğan Ateş ve yeğeni Arifcan Ateş

Üniversiteyi bitirdi iş aramadan çiftçilik yapmaya başladı: 25 yaşında kendi işinin patronu oldu
FOTOĞRAF 6
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Erzincan’ın Yaylabaşı mahallesinde çiftçilikle uğraşan 25 yaşındaki Ahmet Sefa Köhne, hem lisede hem de üniversitede veterinerlik üzerine eğitim aldı. Üniversiteden mezun olan Köhne, başka bir iş arayışına girmeden Erzincan’da çiftçilik yapmaya başladı. Büyükbaş hayvan besleyip, süt üretimine başlayan Köhne kendi işinin patronu oldu.
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Üniversiteden mezun olduktan sonra iş arayışına girmeden çiftçilikle para kazanmaya başladığını ifade eden Ahmet Sefa Köhne, iş bulmakta zorlanan gençlere kendi köy ve kasabalarına dönerek hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.
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Köhne, “25 yaşındayım. Tarım Meslek Lisesi’nde okudum. Ardından Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans programından mezun oldum. Çiftçilik geçmişimiz çok öncelere dayanıyor. Ben de bu iş üzerine hem lisede, hem de üniversitede eğitim aldım. Okulumu bitirdikten sonra iş arayışına girmeden atadan, dededen kalan bu mesleği icra ediyorum. Burada süt işletmeciliği yapıyoruz. 500 dönüm arazimiz var. Hayvanların yem ihtiyacını dışa bağımlı kalmamak için buradan temin ediyoruz.” dedi.
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Yaptığı mesleğin zorluklarının olduğunu lakin çiftçiliğin ülkede gençleştirilmesi gerektiğini belirten Köhne, “İmkânı olan ya da olmayan herkes köyüne, kasabasına gidip bu mesleği tercih etmelerini düşünüyorum. Her meslekte olduğu gibi bu mesleğin de zorlukları var. Bu meslek gençleştirilmeli. Genç çiftçilere yönelik devlet desteği de oldukça arttı diye konuştu.
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Üniversiteyi bitirdi iş aramadan çiftçilik yapmaya başladı: 25 yaşında kendi işinin patronu oldu
Üniversiteden mezun olduktan sonra başka bir mesleğe yönelmeyerek memleketi Erzincan'a dönüp çiftçilikle uğraşan genç adam kendi işinin patronu oldu.

'YEĞENİM DERS ÇALIŞMIYORDU'

Doğan Ateş, 31 yıl önce liseden mezun olduğunu, otel ve huzurevi gibi işletmelerde çalışmaya başladığı için üniversite okuyamadığını söyledi.

Üniversite okuma hevesini hiç yitirmediğini belirten Ateş, "Bu serüven çok geç başladı. Hem içimde uhde olan üniversite hayalimi gerçekleştirmek istedim hem de yeğenime örnek olmak için okumaya başladım. Yeğenim ders çalışmıyordu, dersleriyle ilgilenmiyordu. '50 yaşında amcası üniversiteyi bitirirse bir nebze derslerine çalışıp başarılı olur.' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

'SINIF ARKADAŞLARIMIN YAKLAŞIMI ÇOK GÜZEL OLDU'

Üniversitedeki gençlerin kendisine yaklaşımının çok güzel olduğunu anlatan Ateş, şunları kaydetti:

"Bize örnek oldun dediler. Birbirimize yardımcı olduk. Sağ olsunlar hepsi 50 yaşında üniversite okumamı olumlu karşıladı. Ben de onlarla yaşıtmışım gibi bu süreci tamamladım. Üniversiteye kaydımı yaptığımda arkadaşlarıma bu okulu dereceyle bitireceğimi söylemiştim ve öyle de oldu. Yeğenim derece almam üzerine beni tebrik etti. Kesinlikle öğrenmenin yaşı yok. Ben bir örneğim. İnsanların içinde okumak istedikleri bir bölüm varsa mutlaka bir şekilde cesaretlerini toparlayıp bunu gerçekleştirsinler."

Doğan Ateş, sınıf arkadaşlarıyla mezuniyet töreninde
Doğan Ateş, sınıf arkadaşlarıyla mezuniyet töreninde

'AMCAMI KENDİME ÖRNEK ALDIM'

İzmir'de yaşayan ve bu yıl üniversite sınavına giren 17 yaşındaki Arifcan Ateş ise amcasının elde ettiği başarıdan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Liseye geçiş ve üniversite sınavında kaygılar yaşadığını belirten Ateş, "Amcamın üniversite sınavına girmesi, kazanması ve bölümünü dereceyle bitirmesi bana çok büyük cesaret verdi. Amcamı kendime örnek aldım. 'Gençsin, çalışırsan yapamayacağın hiçbir şey yok.' dedim. Amcam da bana çok destek oldu. Benim için bir yol çizdi." ifadelerini kullandı.

Çobanlık yaparken 67 yaşında üniversite bitirdi: Yeni hedefi yüksek lisans yapmak
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Merkeze bağlı Sarılı köyünde yaşayan Zeki Gür, 1976 yılında üniversiteyi kazanmasına rağmen babası vefat edince gidemedi. Evlenen ve 4 çocuğu olan Gür, çiftçilik ve çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlarken okumaya olan merakı nedeniyle sürekli kitaplar aldı. 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü kazanan Gür, ilk yıl eğitimini tamamladıktan sonra 2. sınıfta maddi imkansızlıklar nedeniyle ara verdi.
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Okula ara vermesine rağmen her fırsatta kitaplar alan Gür, ağıl yakınında ve evinde kendisine özel bir yer ayırdı. Ara verdiği okula çıkarılan af sayesinde 2016 yolunda geri dönen Gür, bugün düzenlenen çevrimi içi törenle mezun oldu. Hedefi yüksek lisans olan Gür, öğrenci yetiştirmek istiyor. Hayvanlarını satan ve evinin yanında bahçede sebze eken Gür, yine bir an olsun çalışmayı bırakmıyor. Gür azmi ve okuma şevki ile herkese örnek oluyor.
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Zeki Gür, “Benim durumumu mezuniyet belirlemez, başarı belirler. Benim mutluluğum başarıya endekslidir. Koyunları otlattığım zaman gezerek çalışıyordum. Gezerek matematik çalışırken çok zorlandım. Elimde bir kalem bir defter düşerdi. Dedim ki zoru başaracağım. Matematik gezerek nasıl çalışılır? Bunu da başardım. Emekli değilim ve hiç düşünmedim. Babamız öldü. Babam derdi ki sen hiçbir şeye bakmayacaksın ders çalışacaksın. Babamda aniden öldü ve ben ekmek kazanmanın ne olduğunu bilmiyordum. Bunalıma girdim, evlendim ve ardından borç batağına girdim. Okulda yalpalamam bundan oldu. Ardından aftan dolayı okula geri döndüm. Cumhurbaşkanımızın en iyi yaptığı şeylerden biri de beni okula geri döndürmektir. Öyle bir karar çıkmasaydı ben belki de soğurdum. Bana ivme kazandırdı. Cumhurbaşkanı benden çok Türkiye Cumhuriyeti’ne ve bilime hizmet etti” dedi.
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Çocuğu yaşlardaki gençlerle okumanın iyi olduğunu dile getiren Gür, “Benim arkadaşlarım benden 20 yaş büyük görünüyorlar. Ben hep gençliğe bakarak genç kaldım. Hep gençler içinde kendimi genç hissettim. 67 yaşında olduğum halde diyorum ben 18 ya da 25 yaşındayım. Çünkü ben o yaşlarda gibiyim. Kahvedeki arkadaşlarıma bakıyorum 60’lı yaşlardalar. Okula gittiğim zaman nereye baksam 20’li yaşlar. O zaman ben 60’lı yaşları unutuyorum 20’li yaşlara iniyorum. Hep de böyle kaldım. Onlara örnek olmaya çalıştım. Aslında ben o seviyeye indim. İhtiyarlık içerisinde genç ve dinamik kaldım” diye konuştu.
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Hedefinin öğrenci yetiştirmek olduğunu vurgulayan Gür, “Senin yaşın geçmiş diyorlar. Bundan sonra devlet sana iş vermez diyorlar. Ben fizik, matematik ve kimyayı koşarak çalışıyordum. Bunu bile öğrendim ve sabır ettim. Ben yine sabır edeceğim. Devletimiz bunu görür. Benim devletten maaş alma olarak değil, öğrenci yetiştireceğim. Yüksek lisans düşünüyorum. Benin annem babamı yetiştirdi fakat beni asıl yetiştiren hocalarımdır. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Ben hocalarıma ne kadar kölelik yapsam azdır. Hocalarım benim başımın tacıdır. Ben hocalarımla varım. Hocalarım olmazsa ben bir hiçim. Ben tüm ivmelerimi hocalarımdan aldım. Hedefimi mezara kadar iletmek istiyorum. Ne zaman mezar olursak bu iş durur. Öğrenci yetiştireceğim, o öğrenci bizim prensiplerimizi devam ettirecek. Öyle öyle gidecek. Ben ölsem bile benim öğretmenlik olarak vereceklerim bu bilgiler, devamlı bayrak olarak taşınacak. Okumanın yaşı yok” şeklinde konuştu.
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67 yaşında mezun olan fizikçi Zeki amcanın yeni hedefi yüksek lisans
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67 yaşında mezun olan fizikçi Zeki amcanın yeni hedefi yüksek lisans
Çobanlık yaparken 67 yaşında üniversite bitirdi: Yeni hedefi yüksek lisans yapmak
Elazığ'da çiftçilik ve çobanlık yaparken yarım kalan eğitimine devam kararı alıp 67 yaşında mezun olan 4 çocuk babası Zeki Gür, kendine yüksek lisans yaparak öğrenci yetiştirmeyi hedef olarak koydu.


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