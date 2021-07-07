Yeğenine örnek olmak için 50 yaşında üniversiteyi bitirdi

Antalya'da hayalini gerçekleştirmek ve dersleriyle ilgilenmeyen yeğenine örnek olmak için girdiği sınav sonrası Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan Doğan Ateş, okulu dereceyle bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. Küçük yaşta çalışmaya başlayıp eğitim hayatını yarıda bırakan Ateş, üniversite hayalini gerçekleştirmek için 47 yaşında sınava girdi.

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan Ateş, bir üst sınıfın derslerini de alarak üniversiteyi 3 yılda bitirmeyi başardı. Bölüm ikincisi olarak diplomasını alan Ateş, aynı zamanda Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde yan dal yaptı. Ateş, şimdi ise yüksek lisans yaparak akademik alanda kariyer hedefliyor.

Doğan Ateş ve yeğeni Arifcan Ateş

FOTOĞRAF 6 Erzincan’ın Yaylabaşı mahallesinde çiftçilikle uğraşan 25 yaşındaki Ahmet Sefa Köhne, hem lisede hem de üniversitede veterinerlik üzerine eğitim aldı. Üniversiteden mezun olan Köhne, başka bir iş arayışına girmeden Erzincan’da çiftçilik yapmaya başladı. Büyükbaş hayvan besleyip, süt üretimine başlayan Köhne kendi işinin patronu oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş arayışına girmeden çiftçilikle para kazanmaya başladığını ifade eden Ahmet Sefa Köhne, iş bulmakta zorlanan gençlere kendi köy ve kasabalarına dönerek hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşmaları tavsiyesinde bulundu. Köhne, “25 yaşındayım. Tarım Meslek Lisesi’nde okudum. Ardından Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans programından mezun oldum. Çiftçilik geçmişimiz çok öncelere dayanıyor. Ben de bu iş üzerine hem lisede, hem de üniversitede eğitim aldım. Okulumu bitirdikten sonra iş arayışına girmeden atadan, dededen kalan bu mesleği icra ediyorum. Burada süt işletmeciliği yapıyoruz. 500 dönüm arazimiz var. Hayvanların yem ihtiyacını dışa bağımlı kalmamak için buradan temin ediyoruz.” dedi. Yaptığı mesleğin zorluklarının olduğunu lakin çiftçiliğin ülkede gençleştirilmesi gerektiğini belirten Köhne, “İmkânı olan ya da olmayan herkes köyüne, kasabasına gidip bu mesleği tercih etmelerini düşünüyorum. Her meslekte olduğu gibi bu mesleğin de zorlukları var. Bu meslek gençleştirilmeli. Genç çiftçilere yönelik devlet desteği de oldukça arttı diye konuştu. Üniversiteyi bitirdi iş aramadan çiftçilik yapmaya başladı: 25 yaşında kendi işinin patronu oldu Üniversiteden mezun olduktan sonra başka bir mesleğe yönelmeyerek memleketi Erzincan'a dönüp çiftçilikle uğraşan genç adam kendi işinin patronu oldu. BiP'te paylaş

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'YEĞENİM DERS ÇALIŞMIYORDU'

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Doğan Ateş, 31 yıl önce liseden mezun olduğunu, otel ve huzurevi gibi işletmelerde çalışmaya başladığı için üniversite okuyamadığını söyledi.

Üniversite okuma hevesini hiç yitirmediğini belirten Ateş, "Bu serüven çok geç başladı. Hem içimde uhde olan üniversite hayalimi gerçekleştirmek istedim hem de yeğenime örnek olmak için okumaya başladım. Yeğenim ders çalışmıyordu, dersleriyle ilgilenmiyordu. '50 yaşında amcası üniversiteyi bitirirse bir nebze derslerine çalışıp başarılı olur.' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

'SINIF ARKADAŞLARIMIN YAKLAŞIMI ÇOK GÜZEL OLDU'

Üniversitedeki gençlerin kendisine yaklaşımının çok güzel olduğunu anlatan Ateş, şunları kaydetti:

"Bize örnek oldun dediler. Birbirimize yardımcı olduk. Sağ olsunlar hepsi 50 yaşında üniversite okumamı olumlu karşıladı. Ben de onlarla yaşıtmışım gibi bu süreci tamamladım. Üniversiteye kaydımı yaptığımda arkadaşlarıma bu okulu dereceyle bitireceğimi söylemiştim ve öyle de oldu. Yeğenim derece almam üzerine beni tebrik etti. Kesinlikle öğrenmenin yaşı yok. Ben bir örneğim. İnsanların içinde okumak istedikleri bir bölüm varsa mutlaka bir şekilde cesaretlerini toparlayıp bunu gerçekleştirsinler."

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Doğan Ateş, sınıf arkadaşlarıyla mezuniyet töreninde

'AMCAMI KENDİME ÖRNEK ALDIM'

İzmir'de yaşayan ve bu yıl üniversite sınavına giren 17 yaşındaki Arifcan Ateş ise amcasının elde ettiği başarıdan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Liseye geçiş ve üniversite sınavında kaygılar yaşadığını belirten Ateş, "Amcamın üniversite sınavına girmesi, kazanması ve bölümünü dereceyle bitirmesi bana çok büyük cesaret verdi. Amcamı kendime örnek aldım. 'Gençsin, çalışırsan yapamayacağın hiçbir şey yok.' dedim. Amcam da bana çok destek oldu. Benim için bir yol çizdi." ifadelerini kullandı.