Hayatının 45 yılını sanat eğitimine adamış, onlarca sanatçı yetiştirmiş Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen’in “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Yarın saat 19.00’da Kazlıçeşme Sanat’ta açılacak serginin küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu yaptı. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, tüm dünyanın dikkat kesildiği meseleler olan hava kirliliği, göç ya da çarpık kentleşme gibi konulara dikkat çeken Büyükişleyen, 50 yılı aşkın bir zamandır üretmeye devam ediyor. Kendisine dışarıdan bakarak kavrayabilen, acılar çeken, başarıyı, huzuru, sevilmeyi ve güven duymayı özleyen insanın öyküsünü soyut anlatımlarla ifade ediyor. 19 Mart’a kadar açık olacak sergi, pazartesi günleri hariç 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.