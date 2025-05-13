Yemeklere eklediğiniz her tuz, sağlığınızı tehdit ediyor olabilir

Sofra tuzu olarak bilinen sodyum klorür, besinlere lezzet katmasının yanı sıra bir gıda koruyucu olarak da kullanılıyor. Ancak

Memorial Antalya Hastanesi Nefroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Ümit Çakmak, "12-18 Mayıs Dünya Tuza Dikkat Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, aşırı tuz tüketiminin hayati tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.