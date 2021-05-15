Yeni nesil masallar

Bu ay masal seven büyükler ve onlar ile büyütülen minikler için üç farklı masal kitabı sizlerle.

LATİFE BEYZA TÜTÜNCÜOĞLU

“Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız, onlara masallar okuyun. Daha zeki olmalarını istiyorsanız, onlara daha fazla masal okuyun.” diyen Albert Einstein’ın sözüne itimat ediyor ve bu ay masal seven büyükler ve onlar ile büyütülen minikler için alışılmışın dışında yeni nesil diyebileceğimiz üç farklı masal kitabını sizlere tanıtıyoruz.

Dikkat, dikkat!

Masalcımız yazmakta olduğu masalın içinde kaybolmuştur. Masalcımızı bulmak için cesur, dikkatli, gözünü budaktan sözünü dudaktan esirgemeyen bir kahraman okur aranmaktadır.” Minikler için cezbedici bir kayıp ilanıyla başlayan “Bu Bir Masal mı?”, okuyucusunu henüz yarım kalmış gibi görünen bir masalı nihayete erdirmeye çağırıyor. Alışılmışın dışında bir akışla ilerleyen bu kitapta masallar, Sıddıka Tasa’nın fırçasıyla canlandırılan eğlenceli ve komik ilanlar ile bölünüyor. Ümit Yaşar ve Elif Özkan’ın ortak kaleminden çıkan eser, minik okurların hem kalbine dokunuyor hem de onları masalın sonunu keşfetmeleri için yüreklendiriyor.

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Bu Bir Masal Mı, Ümit Yaşar Özkan - Elif Konar Özkan, Resimleyen: Sıddıka Tasa, Beyaz Bulut, 2020, 78

Olmaz demeyin, Tersine Masallar’da her şey mümkün!

Dokuz farklı masalın bir araya geldiği Tersine Masallar, tek bir top ile tüm masal klişelerini bowling labutları gibi yere seriyor. Sümeyra Turanalp’ın kurduğu ve Sevgi İçigen’in resimlediği bu dünya hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Don Kişot ve yaveri Sanço Panza, Nasrettin Hoca’nın iftar sofrasına konuk oluyor, Pembe Yalanlar Ülkesi’nin kadrolu süper kahramanları hep birlikte bir gökdelenin 28. katındaki ofiste çalışıyor… Yazarı Sümeyra Turanalp’ın yedinci kitabı olarak Beyaz Bulut yayınlarından çıkan Tersine Masallar, aslında biz yetişkinlere unuttuğumuz bir gerçeği hatırlatıyor: Masal, masaldır. Tersi, yüzü ve ayaklarının yere basma zorunluluğu yoktur. Aynı rüyalar ve hayallerimiz gibi.

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Tersine Masallar, Sümeyra Turanalp, Resimleyen: Sevgi İçiren, Beyaz Bulut, 2020, 71

Su kuyusu değil, Masal Kuyusu

Yazar Eyyüp Akyüz tarafından Şairin Şems’iyesi ve Dervişhane kitaplarının ardından kaleme alınan Masal Kuyusu, yayınlandığı 2014 tarihinden tam yedi sene sonra bir kez daha okuyucusuyla buluştu. Yılın ilk aylarında Zarif Çocuk’tan peşpeşe basılan Gökten Düşen Masallar ve Masal Kuyusu kitaplarıyla yazarımız, adeta yerdeki ve gökteki tüm masalları anlatmaya girişiyor. Birbirinden didaktik ama aynı zamanda keyifli on farklı masalı içeren kitap çocuklarımız için oldukça nazik ama hayati öğütler taşıyor.

Masal Kuyusu, Eyyüp Akyüz, Çizer: Ahmet Alataş, Zarif Çocuk, 2021, 120

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Sevgili Pina

Pina, kendine kurduğu dört duvarlı, güvenli yuvasından oldukça nadiren dışarı çıkardı. Bütün hayatını bu eve sığdırmış, başka dünyalara ihtiyaç duymazdı. Dışarı çıkmasını gerektiren yalnızca tek bir durum vardı o da büyük bir iştahla hazırlayıp afiyetle yediği sofrasında sevdiği bir yemeğin eksik olmasıydı. Eyvah Kalbim Kırıldı, kitabıyla dünyanın en önemli çocuk ve gençlik kitaplarının içinde olduğu The White Ravens listesine girerek kırılmış kalpler ile ilgilenen Yemenici, Pina ile bu kez kırılmış cesaretleri radarına alıyor. Yazar, sıcacık evinde “azıcık aşım, kaygısız başım” diyerek günlerini geçiren karakterimiz sevgili Pina’yı konfor alanının ötesinde bir yolculuğa iteliyor.

Pina, Yazan/Resimleyen Elif Yemenici, Redhouse Kidz, 2020

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Oynayalım El Ele

Cumhuriyet öncesi Anadolu’nun pek çok ilinde öğretmenlik ve idarecilik yapan Ahmed Edîb’in kaleme aldığı “Terbiyevî Çocuk Oyunları” kitabı, Eser Sazak ve Mehmet Ali Özkan’ın sadeleştirmesi ile yeniden geleneksel oyun meraklılarıyla buluştu. Günümüz şehir hayatında oyun oynayacak tek alanı apartman boşlukları kalan çocukların bile oynayabileceği tam 27 oyunun derlendiği kitapta, oyunların nasıl oynandığı da detaylı olarak anlatılmış. Geleneksel çocuk oyunlarında ebelik, sayma usulü ve taş tutma usulü gibi terimlerin de anlatıldığı kitapta, ebeveynler için oynanan oyunun çocuğa katacağı faydalara da değinilmiş.

Oynayalım El Ele, Osmanlı’dan Günümüze Çocuk Oyunları, Ahmed Edib, Mavi Uçurtma 2020

Kaplumbağa ve Tavşan 2.0

Samiye Abdurrahman Farih, kaleme aldığı “Kaplumbağa’nın Hayali” kitabı ile bilinen en eski çocuk öykülerinden kaplumbağa ve tavşan hikayesine alternatif bir senaryo yaratıyor. Bu kez kaplumbağa ile tavşan hikayesindeki azim ve hırs gibi hisler, yerini özenme ve şükretmeye bırakıyor. Sevgili tavşan ve kaplumbağa, büyük büyük dedeleri gibi yarışmak yerine birbirlerine karşı açık sözlü olmayı seçiyor.

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Kaplumbağanın Hayali, Samiye Abdurrahman Farih, Resimleyen : Hena Medhat, Akide Şekeri Yayınları 2021

Ağaçlı Gül ve Hayal

Edebiyatımızın ustalarının gençler ve çocuklar için yazdığı kitaplardan oluşan bir dizi oluşturma düşüncesi ile editörlüğünü Semih Gümüş’ün üstlendiği Ağaçlı Gül ve Hayal, Berna Durmaz’ın ilk çocuk roman olarak okuyucusuyla buluşuyor. Kitapta, köydeki okullarının kapatılması üzerine eğitimi yarıda kalan Hayal’in refakat etmesi için hasta olan Gül Nine’sinin yanına gönderilişi anlatılıyor. İstanbul’a, çamur içerisinde bir gecekondu mahallesine getirilen Hayal, adımını atar atmaz o tuhaf ses ile karşılaşıyor. Hayal’in “Bu ses nedir” sorusu kısa zamanda tüm mahallesin gizemli sesi fark edip sorgulamasına neden oluyor.

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Ağaçlı Gül ve Hayal, Berna Durmaz, Günışığı Kitaplığı, 2020, 108 sayfa