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Yeni Şafak 30. Yıl
Yeni Şafak Türk basınında müstesna bir yere sahip

Yeni Şafak Türk basınında müstesna bir yere sahip

04:0010/10/2024, Perşembe
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Yeni Şafak gazetesi hakkaniyetli haber anlayışı ile Türk basın tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Yeni Şafak gazetesi yayın hayatına başlar başlamaz bizim jenerasyonumuz için gerçekten müstesna bir yere sahip oldu. Yeni Şafak Gazetesi yaptığı haberlerle gizlenmek istenen, üstü örtülen, gösterilmek istenmeyen hakikatleri görünür kıldı. Mağdurun, mazlumun, ötekileştirilenlerin sesi oldu.


EMRE VE CAMBAZ’A VEFA

Hem eleştirel, hem milli çizgide gazetecilik yaptı. Birçok değerli isim, mütefekkir, yazar Yeni Şafak Gazetesi’nde Türkiye’nin meselelerini ele aldı, okurlarına, bizlere istikamet verdi. Bu isimler içinde birini, şu anda aramızda olmayan çok değerli bir yazarı, Akif Emre’yi hususiyetle anmak istiyorum. Yine Şehit Mustafa Cambaz başta olmak üzere ahirete irtihal eden Yeni Şafak ailesinin bütün çalışanlarına, emektarlarına cenabı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yeni Şafak hepimiz için hem bir gazetecilik, habercilik okulu oldu hem de bir düşünce okulu… Hayrettin Karaman Hocamızın ifadesiyle Yeni Şafak, ‘Gölgesi altında nice insanımızın gölgelendiği bir çınar oldu.’


YENİ ŞAFAK TARİHE GEÇENLER LİSTESİNDE

Yeni Şafak ‘Türkiye’nin önü aydınlık’ manşeti ile yayın hayatına başladı. Karanlık ve zor günlerde attı bu manşeti. Nitekim bu manşetten bir süre sonra 28 Şubat zulmü yaşandı. Herkesin sus pus olduğu bu dönemde Yeni Şafak gibi baskı ve yıldırma politikalarına rağmen doğruların, gerçeklerin ve hakikatin gür sesi olan yayın organlarımız da vardı. Yeni Şafak 30 yıllık geçmişiyle şimdiden tarihte yok olup, giden değil, tarihe geçenler listesinde yerini almıştır.


#Yeni Şafak
#30. yıl
#basın

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