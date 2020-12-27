Yeni yılda alternatif takvimler

2021 yılına günler kala biz de takvimle olan bağını hiç koparmayan ancak farklılık isteyenler için alternatif takvimleri derledik.

ZEYNEP TUBA KESİMLİ

Duvarında takvim asılı olan bir evde büyüdüyseniz hatırınıza, yerde bulduğu takvim yapraklarını ceplerinde biriktiren nineniz, akşam ne yemek yapacağına “günün menüsü” ne göz atarak karar veren anneniz yahut adı takvimdeki kız ve erkek çocuk isimlerinden bakılarak konulmuş komşunuz gelebilir. Alışverişinizden sonra mahalle fırınının kendi adıyla bastırdığı takvimi kolunuzun altına sıkıştırması, arka yüzünde bulunan ve hiç çözemediğiniz zekâ soruları yahut ilk kez takvim yaprağından okuduğunuz tarihi anekdotlar gözünüzün önünde canlanmış olabilir. Saatli Maarif, Fazilet, Ülkü, Türkiye, Diyanet Takvimi ve niceleri... 90’lı yılların sonuna dek günlük rutinlerimizden biri olan takvim yaprağı okumanın yerini artık farklı alışkanlıklar alsa da, namaz vakitlerine takvimden değil de telefonumuzdaki uygulamadan bakıyor olsak da dünya döndükçe takvimle olan münasebetimiz devam edecek. 2021 yılına günler kala biz de takvimle olan bağını hiç koparmayan ancak farklılık isteyenler için alternatif takvimleri derledik.

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Peygamberlerle 2021 Takvimi

Bir Çocuk Selamı çocuklar için içerik üreten ve gönüllülük esasına bağlı işler yapan bir oluşum. Tasarımlarını hiçbir ücret talep etmeden arzu eden herkesle paylaşan Bir Çocuk Selamı bu sene, Peygamberlerle 2021 takvimini hazırladı. Her ayı temsilen bir peygamber, peygambere ait görsel ve hayatını anlatan küçük bir bilginin yer aldığı takvim; masa takvimi ve A3 boyutunda tasarlanmış. Bu güzel takvime ulaşmak için yapmanız gereken Bir Çocuk Selamı’na mail atmak yahut Telegram gruplarına dâhil olmak.

Multibem Takvimi

Multibem Yayınları tarafından basılan takvim, okulöncesi dönemden itibaren çocuğunuzla birlikte mevsimleri, ayları, ayın kaçıncı günü olduğunu, hava durumunu takip etmenize olanak sağlıyor. Günlük akışınızı, kurallarınızı, çocuğunuza verdiğiniz görevleri görebileceğiniz, gün içerisinde yapacaklarınızın bir özetini çocuğunuza sunabileceğiniz, piknik, gezi, tiyatro gibi etkinliklerinizi takvimle birlikte gönderilen kartlar sayesinde işaretleyebileceğiniz Multibem Takvimi Türkçe- İngilizce kullanıma da uygun.

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İstiklâl Takvimi

“Müslüman olarak itibar ettiğimiz takvim ve harfler ikmal edilmiş dînin, tamamlanmış nimetin dışında düşünülemez. Tarih takvimle tarih olur,” diyen İstiklâl Marşı Derneği tarafından dokuz yıldır neşredilen İstiklâl Takvimi’nin 1441 nüshasında, Malazgirt Meydan Muharebesi ve akabinde Türklere karşı başlatılan Haçlı Seferleri’nden bugüne Türk tarihinin kritik anlarına dikkat çeken ve Türk kimliğinin, Türk vatanının ne olduğuna işaret eden metinler yer alıyor. Tasarımı da Hicri takvime göre yapılan takvimdeki metinlerin “Kur’an harfleri” ile basıldığını hatırlatmakta fayda var.

Doğa Takvimi

Doğanın Ritmi tarafından Anadolu halk bilgeliğine göre hazırlanan doğa takvimi bize, o ay gerçekleşecek olan doğa olaylarının bir listesini sunuyor. Takvim ılık ılık esen rüzgârlardan, merakla beklenen cemrelerden, çiçeğe duran ağaçlardan haber verirken görklü dağların, engin denizlerin, göçmen kuşların selâmını getiriyor. Ayın kaçında lodosun estiğini, çiy mevsiminin ne zaman başladığını bu takvimle takip edebilirisiniz. Doğanın ritmi masalsı çizimleri ve müjdeli havâdisleriyle, tabiatın benzersiz dokusunu masa başınızda hissettiriyor.

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Tabi Tasarım Hicri Miladi Takvim

İBu yıl beşincisi hazırlanan Tabi Tasarım Hicri Miladi Takvim’in, 2021 tasarımı da -önceki yıllardan aşinalık kazandığımız üzere- bir tarafında ayet bir tarafında Hicri ve Miladi tarihler mevcut olacak şekilde hazırlandı. Fıtraten uyum gösterdiğimiz ve Peygamberimizin hicretini, Hz. Ömer’i bize hatırlatan Hicri takvim zarif bir tasarımla başucunuzda yer alabilir.



2021 Güzel Kelimeler Takvimi

Mûtenart 2021 Dava Adamı Takvimi

Ömrünü İslam’a adamış ve geride kalanlara örnek teşkil eden Seyyid Kutub, Aliya İzzetbegoviç, Mehmet Akif Ersoy, Ömer Muhtar gibi 12 kıymetli dava adamının bir sözüyle yer aldığı takvimde miladi ve hicri günler bulunuyor. Mûtenart’ın Yunus Emre, Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Gazzâlî gibi düşünürlerin yer aldığı ve “Sûfî takvim” ismini verdikleri alternatif bir takvimi de mevcut.