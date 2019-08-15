Hayat Yeniden Benoni zamanı
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Yeniden  Benoni zamanı

Knut Hamsun imzalı Benoni, Behçet Necatigil çevirisiyle yeniden raflarda yerini aldı. Özenli tasarımıyla dikkat çeken eser modernlik, köy ve kent yaşamı, kapitalizm kavramlarına bakışlar sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Benoni, Knut Hamsun, Timaş Yayınları, 2019, 240 sayfa
Benoni, Knut Hamsun, Timaş Yayınları, 2019, 240 sayfa

SEREN AYLA

Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olan Knut Hamsun’un çalışmaları arasında özel bir yer sahip olan “”Benoni” Timaş etiketiyle yayımlandı. İlki 1960 yılında Behçet Necatigil çevirisiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kitabın uzun süredir baskısı bulunmuyordu. Ağustos ayı itibariyle yeniden raflara çıkan Benoni Hamsun külliyatını tamamlamak isteyenler için güzel bir fırsat…

Öncelikle romanın yazıldığı döneme odaklanmakta fayda var. Knut Hamsun bu romanı 1908 yılında yayımlamış. 1900’lerin başı, romanda güçlü çatışmaların öne çıktığı bir dönemdi. Dünyadaki büyük dönüşümün başladığı, savaşların ayak seslerinin iyice yükseldiği bu yıllar toplumsal eksende de arada kalmışlığın, belirsizliğin en yoğun hissedildiği dönemdi. Romanlar da bu çatışmadan kendi diline uygun ifade biçimini bulmuştu. Temel ikilik köy-kent, zengin-fakir, güçlü-zayıf, sömüren-sömürülen çevresinde ilerliyordu. Benoni de çağdaşları gibi gelenek ve modern, kırsal ve kent, kapitalizm ve para arasındaki çatışmadan nasibini alıyor.

AŞKTA ŞEKİLLENİYOR

Gelelim Benoni’ye… Romanın konusu ise aslında bir aşk hikayesi. Postacı olan genç kahramanımız Benoni, bir sabah ormandan geçip dağları aşmak istersen odun kesen köylülerle karşılaşır. Burada komşu köy rahibinin kızı Rosa da vardı. Benoni, mağrur ve kibar bir kız olan Rosa’dan etkilenir. Aralarında etkileşim başlar. Köy ahalisinin malumu olan ve dillere pelesenk olan bu etkileşime dahil olacak bir taraf daha vardı: kayyum çiftliğinde oturan kayyum Arentsen’in oğlu. İşte bu sıradan gibi görünen aşk hikayesi farklı temaları etrafında toplayan, her teması birbirini besleyen bir roman haline bürünüyor. Benoni de çağdaşları gibi gelenek ve modern, kırsal ve kent, kapitalizm ve para arasındaki çatışmadan nasibini alıyor. Bu temaların yanı sıra karakterlerin varlığı, olaylar karşısındaki tutumu ve analizi yazar tarafından titizce işlenmiş denebilir. Usta yazar Stefan Zweig’ın şu sözleri de aslında romanın özeti niteliğinde, “Hamsun erkekliğin temsilcisidir. Zorla elde edilmiş bir zarafet, sert, buruk gem vurulmuş bir ihtiras. Saf ve öğrenilmesi imkânsız bir hamiyet ve mahcubiyet... Her gerçek erkeklik sanatında vardır bunlar.”

REKLAM

1920 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Knut Hamsun’un yazarlık kariyerinde belirleyici olan romanlarından biri olan Benoni, değindiği temalarla yazarın bütün karakteristik özelliklerini bir araya getiren etkileyici bir eser. Romanın fonundan ise doğa kendini sık sık hissettiriyor. Norveç’in doğası, ormanları, denizi hikayenin geçtiği coğrafyayı başarılı bir şekilde betimliyor. Ümitsiz bir aşk hikâyesini, Norveç kırsalıyla, pastoral ayrıntılarla ve tabiat övgüsüyle harmanlıyor.

ŞAİRİN ÇEVİRİSİ

Romanın okuru besleyecek en keyifli yanlarından biri ise Behçet Necatigil çevirisi. Necatigil’in duru Türkçesi, şair yönünün bir yansıması tadında romanın dramatik yapısını başarıyla yansıtması hikayeyi şüphesiz daha da güçlendiriyor. Necatigil’in “Hamsun, bu büyük romancı 1859’da Norveç’te doğdu. Gezdi, yaşadı, sevdi, yazdı. Hamsun’u çevirmek benim için şiir yazmak gibi bir şey” sözleri de bunu doğrular nitelikte.

Oyalama taktiğigeçerli olmaz

Oyalama taktiği
geçerli olmaz

​Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın '20 mil' sözünü hatırlattı.
9. gözlem noktamızda alarm

9. gözlem noktamızda alarm

​Morek'teki TSK gözlem noktası Esed güçlerince çevreleniyor.
Türkler üretti

Türkler üretti

​Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak.
Temmuzda<br>fazla verdi

Temmuzda
fazla verdi

Merkezi yönetim bütçe verileri açıklandı.
İşsizlik geriliyor

İşsizlik geriliyor

​Nisan'da yüzde 13 olan işsizlik 12,8'e geriledi.
ABD'li isimden<br>kritik ziyaret

ABD'li isimden
kritik ziyaret

​Genelkurmay Başkanlığı ve Şanlıurfa'da temaslarda bulunacak.

Kahreden bilanço

Kahreden bilanço

Tatil döneminde yollarda ölenlerin sayısı açıklandı.
Bin kişiden 16'sı aldı

Bin kişiden 16'sı aldı

Nüfusa göre en fazla konut satışının gerçekleştiği il.
İmran Han'dan dünyaya zor soru

İmran Han'dan dünyaya zor soru

Srebrenitsa gibi benzer bir katliama sessizce tanıklık mı edecek?​
Nafakada<br>emsal karar

Nafakada
emsal karar

​Yargıtay, tedbir nafakasıyla ilgili adım attı.
Korkunç bir iş birliği

Korkunç bir iş birliği

​İngiltere Başbakanı, parlamentoyu tatil edebilir.
Günde 6 bin TL

Günde 6 bin TL

​Serinleten lezzet vatandaşlardan ilgi görüyor.
Sağanak uyarısı

Sağanak uyarısı

M​eteoroloji 5 bölge için vatandaşları uyardı.
15 gün içinde<br>4'üncü yangın

15 gün içinde
4'üncü yangın

​Yangının zamanında fark edilmesi faciayı önledi.
Dönüşe geçtiler

Dönüşe geçtiler

​Emniyet Müdürlüğü olağanüstü önlem aldı.
Ölü sayısı<br>282'ye çıktı

Ölü sayısı
282'ye çıktı

​Şiddetli yağışlar iki gün daha etkisini sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.