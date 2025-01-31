Yenidoğana sıkı takip

Sağlık Bakanlığı, kamu ve özel hastanelerde yenidoğan yoğun bakım ünitelerini sıkı denetime alıyor. Gereksiz yatışlar, antibiyotik kullanımı, hasta takibi ve hijyen kuralları detaylı şekilde incelenecek. Denetimler, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek.

Bebeklerin yüzde 10’undan fazlasının yoğun bakıma yatırıldığı hastaneler mercek altına alınacak. Hastalara konan tanıların doğru testlerle desteklenip desteklenmediği kontrol edilecek. Gereksiz antibiyotik ve kan transfüzyonu tespit edilirse hastane ve ilgili hekimler hakkında işlem başlatılacak. Özellikle 2 bin gramın üzerindeki bebeklerde yüksek ölüm oranları görülen hastaneler hakkında detaylı değerlendirme yapılacak. Denetimler, aynı ildeki sağlık yetkilileri tarafından değil, farklı illerden gelen uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek. İlk denetim önümüzdeki hafta ismi açıklanmayan bir ilde gerçekleştirilecek.