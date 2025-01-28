Bu isimlerden başka yok

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Türkiye'de 2024'te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi, 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti. Geçen yıl bazı isimler yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Sedef Erva, Dilek Aden, Hasret Ezel, Fatma İrem, Cihan Doruk, Tevfik Yusuf, Abdüllatif Can ve Abidin Özgür isimleri dikkati çekti.

EN AZ DOĞUM TUNCELİ’DE

2024 yılı en fazla doğum ve en az doğum yapılan iller de belli oldu. Buna göre 149 bin 889 ile en fazla doğum İstanbul'da gerçekleşti. Yer alan bilgilerde listeyi ikinci sırada 53 bin 497 doğum ile Ankara takip ederken en az doğum ise 267 ile Tunceli oldu.

KIZLARDA DEFNE ERKEKLERDE ALPARSLAN

Kız bebeklerinde en fazla tercih edilen isimler arasında ilk sırayı Defne alırken, erkek bebeklerine en fazla Alparslan ismi tercih edildi. Kızlarda Zümra, Elisa, Elif, Lina ve Duru, erkeklerde ise Kerem, Aslan, Ömer, Miraç ve Eymen, en fazla kullanılan 10 isim arasında tercih edildi. Ankara'da dünyaya gelen kız bebeklerin 488'ine Defne, 394'üne Asel, 374'üne Asya ismi, erkek bebeklerin 529'una Alparslan, 465'ine Göktuğ ve 316'sına Kerem adı verildi. İstanbul'da doğan kız bebeklerin 1361'i Defne, 1116'sı Asel, 954'ü Asya, erkek bebeklerin ise 1421'i Alparslan, 908'i Aslan ve 900'ü Kerem adını aldı. İzmir'de dünyaya gelen kız bebeklerin 380'ine Defne, 296'sına Asel ve 258'ine Asya, erkeklerde ise 418 bebeğe Aslan, 304 bebeğe Atlas ve 301 bebeğe Alparslan isimleri koyuldu.







