Nice 30 yılların eşiğindeyiz

Yeni Şafak’ın yayın hayatına başladığı günden beri, milli ve manevi değerleri ölçü alarak habercilik yaptığını söyleyen Likoğlu, “Yeni Şafak, basın meslek ilkelerinin yanı sıra, iyiliği önceleyen, kötülükle mücadeleyi önemseyen bir yayın çizgisiyle yoluna devam etti” diyerek gazetemizin yayın politikasının iyiliği yayma ve kötülükle mücadele olduğunu belirtti. Kurulduğu günden bu yana cesur yayıncılık yaptıklarını dile getiren Likoğlu, “Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da cesur yayıncılık anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gazeteciliğin çok zor bir meslek olduğunu ifade eden Likoğlu, “Bu meslek, 24 saat çalışmayı gerektirir. Akşam evimize gittiğimizde işimiz bitmiyor. Yastığa başımızı koyarken ya günün kritiğini yaparak ya da ertesi günün gündemini düşünerek, uyuyoruz” diye konuştu. Gazetecilik mesleğini icra edenlerin vaktinin çoğunluğunu mesleğine ayırdığını belirten Likoğlu, “Ailemize, eşimize ve çocuklarımıza ayırmamız gereken zamanın önemli bir bölümünü de işimize ayırmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden ailelerimiz bizim için çok değerli. Onlara gösterdikleri anlayıştan dolayı çok şey borçluyuz. Onların özverisinin katkısıyla Yeni Şafak bir aile gibidir” dedi.