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Nice 30 yılların eşiğindeyiz

Nice 30 yılların eşiğindeyiz

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye'nin birikimi Yeni Şafak, 31. yılını kutluyor.
Türkiye'nin birikimi Yeni Şafak, 31. yılını kutluyor.

Yeni Şafak, yayın hayatında 31 yılı geride bıraktı. Kuruluş yılını aileleriyle kutlayan gazete personeli, on yılların tecrübe ve birikimini geleceğe taşıma sözü verdi. Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, “Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da cesur yayıncılık anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Türkiye'nin medya sektöründeki köklü çınarlarından Yeni Şafak, 31'inci yılını kutluyor. İstanbul Mihrabat Korusu’nda Yeni Şafak personellerinin ve ailelerinin de katılımıyla düzenlenen kahvaltı programında, Yeni Şafak ailesinin 31 yıllık medya serüveni anıldı. Gazetecilik mesleğinde mesai mefhumunun olmadığını dile getiren gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, ailelerin de anlayışlı olduğunu belirterek personellerin ailelerine göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür etti.

CESUR YAYINCILIK ANLAYIŞIYLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Yeni Şafak’ın yayın hayatına başladığı günden beri, milli ve manevi değerleri ölçü alarak habercilik yaptığını söyleyen Likoğlu, “Yeni Şafak, basın meslek ilkelerinin yanı sıra, iyiliği önceleyen, kötülükle mücadeleyi önemseyen bir yayın çizgisiyle yoluna devam etti” diyerek gazetemizin yayın politikasının iyiliği yayma ve kötülükle mücadele olduğunu belirtti. Kurulduğu günden bu yana cesur yayıncılık yaptıklarını dile getiren Likoğlu, “Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da cesur yayıncılık anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Likoğlu

MESAİ MEFHUMUMUZ YOK

Gazeteciliğin çok zor bir meslek olduğunu ifade eden Likoğlu, “Bu meslek, 24 saat çalışmayı gerektirir. Akşam evimize gittiğimizde işimiz bitmiyor. Yastığa başımızı koyarken ya günün kritiğini yaparak ya da ertesi günün gündemini düşünerek, uyuyoruz” diye konuştu. Gazetecilik mesleğini icra edenlerin vaktinin çoğunluğunu mesleğine ayırdığını belirten Likoğlu, “Ailemize, eşimize ve çocuklarımıza ayırmamız gereken zamanın önemli bir bölümünü de işimize ayırmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden ailelerimiz bizim için çok değerli. Onlara gösterdikleri anlayıştan dolayı çok şey borçluyuz. Onların özverisinin katkısıyla Yeni Şafak bir aile gibidir” dedi.



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