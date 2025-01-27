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Miraç'ta eller semaya açıldı: Yüceliş ve diriliş için secdeye vardık

Miraç'ta eller semaya açıldı: Yüceliş ve diriliş için secdeye vardık

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
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Eğilerek yücelmenin sırrını taşıyan beş vakit namazın da farz kılındığı Miraç Gecesi, dün, büyük heyecanla idrak edildi. Milyonlar, insanlığın kurtuluşu ve Peygamberimizin ilâhî huzura yükseldiği Mescid-i Aksâ’nın özgürlüğü için secde etti, duaya durdu.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği Miraç gecesi, dün akşam yurdun dört bir yanında dualarla idrak edildi. İstanbul’da vatandaşlar başta Ayasofya olmak üzere selatin camilerine; Süleymaniye, Eyüpsultan, Fatih, Çamlıca camilerine akın etti. Camiler, mübarek gece dolasıyla dolup taştı. Ankara’da da Hacı Bayram Veli Camii’ne gelen Müslümanlar geceyi ibadetle geçirdi.

DUALAR İSLAM DÜNYASI İÇİN

Gecede eller semaya açılarak, vatandaşlar hem kendileri için hem de İslam dünyası için dualar etti. Vatandaşlar, kılınan namazların ardından okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinleyerek, yapılan dualara “Amin” dedi. Geceyi ihya eden vatandaşlar, evlerine huzur içinde döndü.

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların gönül dünyasının da özgür olmadığını belirterek, "Kudüs'ün, Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için bütün Müslümanlar elimizden, dilimizden geleni yapmalıyız ve kalbimizle mazlumun, mağdurun yanında olmalıyız. Zalimlerin, işgalcilerin karşısında olmalıyız" dedi.



#Miraç Kandili
#Aktüel
#Toplum

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