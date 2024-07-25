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Hayat

Yerebatan’da kristal heykel sergisi

04:00 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:19 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Yerebatan Sarnıcı’nda sergi açacak. “Yeraltının Kapıları – Geçiş ve Yansıma ile Mekâna Dokunma; Vlastimil Beránek” sergisinde Çek çağdaş heykeltıraşları Vlastimil Beránek ve Jaroslav Prošek’in eserleri yer alacak. Küratörlüğünü Dr. Mahir Polat ve Miroslav Kroupa’nın üstlendiği sergi; yeraltı, gerçeklik algısı, mitoloji, yansıma ve geçiş temaları etrafında kurgulanıyor. İstanbul’da düzenlenecek en büyük uluslararası kristal heykel sergisi olma özelliğini taşıyan “Yeraltının Kapıları” 1 Ağustos-30 Kasım arası görülebilecek.





#Sergi
#Yerebatan Sarnıcı
#Aktüel
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