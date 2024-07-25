Yerebatan’da kristal heykel sergisi

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Başkanı ve festival programcısı Ahmed Shawky, iyi bir festival yapmanın ipuçlarını paylaştı. Bir film festivali yaparken, öncelikle imkanların ne olduğuna bakmak gerektiğini ifade eden Shawky, önce yerel düşünüp sonra büyütülmesi gerektiğini savundu. Shawky, “Çok iyi bir sinefil olabilirsiniz, ama bu işin karmaşık organizasyonuyla uğraşamıyorsanız festival yapamazsınız” dedi.