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Yerköy'de nesli tükenmekte olan bozkır keleri görüldü

Yerköy'de nesli tükenmekte olan bozkır keleri görüldü

13:5218/06/2025, Çarşamba
IHA
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Kelerin sağlıklı olduğu belirtilirken doğal yaşam alanına yeniden bırakıldı.
Kelerin sağlıklı olduğu belirtilirken doğal yaşam alanına yeniden bırakıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bozkır keleri görüldü. Duyarlı davranan vatandaş, Jandarma Çevre ve Doğa Koruma Timi'ne haber verdi.

Olay, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Yariçi'nin çocukların elinde keleri fark etmesiyle ortaya çıktı. Duyarlı davranan Yariçi, Jandarma Çevre ve Doğa Koruma Timi'ne haber verdi.


Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek keleri teslim aldı ve Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürdü.


Yapılan incelemede, bu türün Yozgat bölgesinde nadiren de olsa görülebileceği ifade edildi. Kelerin sağlıklı olduğu belirtilirken doğal yaşam alanına yeniden bırakıldı.




#yozgat
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#keler
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