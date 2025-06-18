Yerköy'de nesli tükenmekte olan bozkır keleri görüldü

Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek keleri teslim aldı ve Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürdü.

Yapılan incelemede, bu türün Yozgat bölgesinde nadiren de olsa görülebileceği ifade edildi. Kelerin sağlıklı olduğu belirtilirken doğal yaşam alanına yeniden bırakıldı.