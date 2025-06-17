Tercan'da vaşak görüntülendi

İzlendiğini son anda fark eden vaşak, daha sonra koşarak bulunduğu yerden uzaklaştı.
Erzincan Tercan ilçesinde nesli tükenme tehlikesindeki bir vaşak Darıtepe köyünde cep telefonuyla görüntülendi.
Darıtepe köyü mezrasında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir vaşak, köylü vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı. Ender rastlanan anlarda, vaşağın doğal yaşam alanında kendi halinde yürüdüğü görüldü.
İzlendiğini son anda fark eden vaşak, daha sonra koşarak bulunduğu yerden uzaklaştı.
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